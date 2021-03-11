Forbes (США): как быстро уничтожить очень много китайских кораблей и русских танков

В статье рассказывается о проекте Пентагона под названием «Срыв наступления». Его боевая задача — уничтожить как можно больше танков РФ и кораблей КНР в тот самый момент, когда они начнут наступать на США и их союзников. У проекта два недостатка. Во-первых, он дорог. Во-вторых, он рассчитан на агрессивные планы врага, которых у Москвы и Пекина нет.

Лучшие ученые из американских вооруженных сил упорно работают над новым секретным проектом, который, как надеется руководство Пентагона, поможет незамедлительно остановить любое российское или китайское нападение.

Проект весьма амбициозный. Но у России и Китая есть один простой способ противодействия ему.

Проект носит название Assault Breaker 2 (в переводе - "инструмент для срыва наступления", прим. ред.), и информации о нем очень мало. Но само его название ("Срыв наступления 2") многое говорит о том, какие технологии могут быть задействованы, и каким разрушительным потенциалом он будет обладать.

О проекте стало известно несколько лет назад из расплывчатых официальных докладов, но сегодня его лишь иногда упоминают на открытых форумах. Одно из таких редких упоминаний прозвучало в понедельник во время онлайновой презентации, с которой выступил Теренс Эммерт (Terence Emmert), временно исполняющий обязанности заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

"Assault Breaker 2 - это многообещающий проект в плане того, как мы можем выйти вперед в нашем стратегическом соперничестве, - сказал Эммерт, чьи слова приводит репортер Aviation Week Стивен Тримбл (Stephen Trimble). - Если мы все сделаем правильно, нам не понадобится Assault Breaker 3".

Так что же представляет собой Assault Breaker 2? Зачем нужны "новые оперативные концепции на основе новых и появляющихся технологий и возможностей", как заявил в 2019 году на совершенно непонятном брифинге в конгрессе Стивен Уокер (Steven Walker), в то время возглавлявший Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое руководит данным проектом?

Название проекта весьма показательно. Первый проект под таким названием начали осуществлять в 1970-е годы. В то время планирующие органы НАТО были обеспокоены тем, что мощные советские танковые соединения просто сомнут оборону альянса. То есть одержат победу за счет ударной силы множества обычных вооружений.

Пентагон дал указание DARPA найти способ для быстрого и точного уничтожения тысяч советских боевых машин, которые ринутся в прорывы, образовавшиеся в обороне НАТО. Цель заключалась в срыве такого наступления и в выигрыше времени до прибытия натовских подкреплений. Отсюда и название - "Срыв наступления".

В 2015 году тогдашний заместитель министра обороны Боб Уорк (Bob Work) довольно точно изложил суть "Срыва наступления" в своей речи, которая предшествовала запуску второго проекта. "Он предусматривал применение самолетов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами", - сказал Уорк о проекте 70-х годов.

На самом деле, было два параллельных проекта: один авиационный, второй наземный. К авиационной составляющей привлекались американские бомбардировщики В-52 с новыми РЛС и ракетами, оснащенными высокоточными боевыми элементами в кассетах. В наземной составляющей задействовались пусковые установки сухопутных войск США, которые наводились на цель самолетами-разведчиками. Эти пусковые установки должны были осуществлять пуски таких же ракет с кассетной боевой частью и по таким же целям.

В обоих случаях ключевую роль играли РЛС с широким углом сканирования, самонаводящиеся суббоеприпасы и связывающие их сети. "Кульминацией стала очень успешная демонстрация в 1982 году на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, - рассказал Уорк. - Но, как оказалось, Советы тоже смотрели эти испытания. Следствием этой единственной демонстрации, а также всего того, что в то время происходило в войсках НАТО, стало то, что они решили сделать паузу".

Сейчас Пентагон хочет получить такую же систему, которая сможет поражать массу советских танков и китайских кораблей уже в первые часы массированного нападения, дав США и НАТО запас времени для мобилизации.

Согласно подвергнутому жесткой цензуре докладу Научного совета Министерства обороны от 2017 года, Assault Breaker 2 "дает возможность в короткое по сравнению с противником время нанести удар и вывести из строя силы и средства противоборствующей стороны… которые необходимы ей для достижения стратегического успеха, лишая ее этого успеха до тех пор, пока США с союзниками не введут в бой свои традиционные комплексы вооружений".

Системы Assault Breaker 2 смогут уничтожать корабли, системы ПВО, штабы, танки, склады и другие цели, отметил научный совет.

Важные элементы старого проекта Assault Breaker остаются на вооружении в армии США. Среди прочего, это ракеты сухопутных войск, авиационные РЛС целеуказания движущихся целей, и различные системы наведения на цель.

Видимо, в проекте Assault Breaker 2 будут использованы эти старые системы, которые наверняка получат новые приборы обнаружения, боеприпасы и сетевые технологии.

Вариантов много. ВВС принимают на вооружение малозаметные разведывательные БПЛА RQ-180, которые при наличии соответствующих радаров могут существенно расширить зону наблюдения приборов обнаружения. Новое программное обеспечение Передовой системы управления боем (Advanced Battle Management System) сделает эту сеть более интуитивно-понятной.

ВВС и ВМС приобретают новые крылатые ракеты большой дальности для борьбы с наземными и надводными целями. У ВВС появились маленькие, "сверхумные" бомбы нового типа Golden Horde, которые можно применять в составе "роя". Они будут выполнять те же функции, для которых предназначались боевые элементы старых ракет.

Тем временем в сухопутных войсках разрабатывают ракеты большей дальности и даже артиллерийскую установку с дальностью стрельбы свыше полутора тысяч километров.

Если связать эти и другие аналогичные системы воедино, то теоретически можно будет обнаруживать, осуществлять наведение и наносить удары по большому количеству танков и кораблей, делая это очень быстро. И это поможет достичь главной цели - сорвать наступление.

Конечно, ни одна сложная система не работает идеально, да и у противника есть свои секреты и возможности. "Есть определенные сдерживающие моменты", - объяснил научный совет.

Во-первых, система Assault Breaker 2 предназначена для нанесения ударов по тыловым районам противника, но не на очень большую глубину. "Во избежание риска эскалации ни одна эффективная стратегия противодействия Соединенных Штатов не должна полагаться на удары обычным оружием по целям в глубине территории России или Китая".

А еще она должна быть не очень дорогостоящей. "Далее, такая стратегия противодействия не может предусматривать передовое развертывание американских войск в больших количествах", - заявил научный совет. Все дело в том, что стоимость такого масштабного передового базирования будет "запредельно высокой".

И даже если Assault Breaker 2 окажется эффективным средством противодействия сегодняшним армиям России и Китая, у Москвы и Пекина есть простой, хотя и не очень дешевый способ преодолеть это противодействие, объяснил научный совет.

Нарастить массу. У противника "всегда есть возможность просто ввести в бой дополнительные силы и средства, чтобы нанести более серьезный урон".

Дэвид Экс (David Axe)