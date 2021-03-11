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Известия.ru

В «Роскосмосе» рассказали о переговорах с NASA о перекрестных полетах к МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Договоренность о перекрестных полетах на российских «Союзах» и американских CrewDragon к Международной космической станции находится на стадии обсуждения. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Договоренности с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждаются», — приводит ТАСС данное заявление.

В госкорпорации подчеркнули, что такие полеты станут возможны после завершения США испытаний новых кораблей и подтверждения их безопасности.

В «Роскосмосе» также сообщили, что по просьбам американской стороны в состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18» назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай — он заменит космонавта Сергея Корсакова и вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым полетит к МКС.

Замену произвели и в дублирующих экипажах экспедиции МКС-65. Из состава дублера выведен космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, а его место займет астронавт NASA Энн МакКлейн.

Полет российского пилотируемого корабля «Союз МС-18» по программе МКС запланирован на 9 апреля 2021 года.

Ранее, в феврале, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что в состав экипажа «Союза» впервые за 20 лет войдут только российские космонавты. Однако, несмотря на уже согласованную программу полетов, российской стороне пришлось пойти на ее изменение «в подтверждение приверженности совместным договоренностям и духу совместного использования МКС».

10 февраля в NASA проинформировали об изучении возможности получения дополнительного места для своего астронавта на российском космическом корабле. Такое решение было связано с тем, что в случае с проблемами в запусках SpaceX Crew-2 и Boeing Starliner, на МКС останется по крайней мере один член экипажа США на борту.

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Союз ПКК
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