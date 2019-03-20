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20.03.2019
Известия.ru

Рогозин заявил о готовности подстраховать партнеров из США

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о готовности подстраховать американских партнеров в случае проблем с испытаниями их новых пилотируемых кораблей.

"Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", — написал Рогозин в Twitter.

Как отмечает "РИА Новости", в бюджете NASA на 2020-й финансовый год предусмотрена возможность заключения контракта с "Роскосмосом" для доставки американских астронавтов на МКС на кораблях "Союз".

В американском космическом агентстве объяснили такой шаг возможными проблемами с испытаниями кораблей Dragon-2 компании SpaceX и Starliner производства Boeing.

NASA объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых. Во избежание отсутствия астронавтов США на МКС агентство не отказывается от варианта полетов на "Союзах".

14 марта с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" и новым экипажем.

3 марта к МКС успешно пристыковался беспилотный корабль Dragon 2. После его появления на космической станции экипаж почувствовал запах спирта.

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Страны
Россия
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Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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