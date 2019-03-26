Рогозин похвалился маржой от продажи "Союзов"

Место на американских космических кораблях Crew Dragon и Starliner стоит в два раза дороже, чем на российском "Союзе", приводит РИА Новости заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Это моя экспертная оценка — 110-120 миллионов долларов за кресло [в Crew Dragon и Starliner]. Если мы продаем за 80 миллионов, то, соответственно, мы имеем маржу достаточно большую. У нас минимум в два раза кресло дешевле", — сказал менеджер.

По мнению Рогозина, SpaceX не сможет "демпинговать на цене кресла" Crew Dragon, поскольку соответствующий космический корабль создавался в рамках гражданской программы, передает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, после сертификации Crew Dragon и Starliner для пилотируемых полетов НАСА и "Роскосмос" начнут обмениваться местами на собственных пилотируемых кораблях. "Они предложили и дальше летать смешанными экипажами. Грубо говоря, нефинансовый бартер, просто обмен кресло на кресло, вне зависимости от того, сколько стоит кресло", — отметил Рогозин.

Также он заявил о нецелесообразности проведения военных экспериментов на Международной космической станции (МКС) и предложил другим странам, в частности Индии, строить орбитальные блоки на основе российского научно-энергетического модуля (НЭМ). "Его конструкция такова, что он может быть домом для других стран. Мы можем сделать НЭМ-2, НЭМ-3, НЭМ-4, и они могут расти дальше, расширяя участников международной станции", — сказал Рогозин.

2 марта состоялся первый пуск (в беспилотном режиме) Crew Dragon. Спустя сутки космический корабль пристыковался к американскому сегменту МКС. 8 марта Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане. Миссия признана успешной.

16 сентября 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями "Союз ТМА", "Союз ТМА-М" и "Союз МС".

Контракт НАСА с "Роскосмосом" на доставку астронавтов на МКС истекает в феврале 2020 года.

Стоимость пуска восьмиместного Crew Dragon (при условии заказа не менее четырех космических кораблей в год) оценивается SpaceX в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).