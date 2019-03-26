Войти
26.03.2019
Lenta.ru

Рогозин похвалился маржой от продажи "Союзов"

545
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Место на американских космических кораблях Crew Dragon и Starliner стоит в два раза дороже, чем на российском "Союзе", приводит РИА Новости заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Это моя экспертная оценка — 110-120 миллионов долларов за кресло [в Crew Dragon и Starliner]. Если мы продаем за 80 миллионов, то, соответственно, мы имеем маржу достаточно большую. У нас минимум в два раза кресло дешевле", — сказал менеджер.

По мнению Рогозина, SpaceX не сможет "демпинговать на цене кресла" Crew Dragon, поскольку соответствующий космический корабль создавался в рамках гражданской программы, передает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, после сертификации Crew Dragon и Starliner для пилотируемых полетов НАСА и "Роскосмос" начнут обмениваться местами на собственных пилотируемых кораблях. "Они предложили и дальше летать смешанными экипажами. Грубо говоря, нефинансовый бартер, просто обмен кресло на кресло, вне зависимости от того, сколько стоит кресло", — отметил Рогозин.

Также он заявил о нецелесообразности проведения военных экспериментов на Международной космической станции (МКС) и предложил другим странам, в частности Индии, строить орбитальные блоки на основе российского научно-энергетического модуля (НЭМ). "Его конструкция такова, что он может быть домом для других стран. Мы можем сделать НЭМ-2, НЭМ-3, НЭМ-4, и они могут расти дальше, расширяя участников международной станции", — сказал Рогозин.

2 марта состоялся первый пуск (в беспилотном режиме) Crew Dragon. Спустя сутки космический корабль пристыковался к американскому сегменту МКС. 8 марта Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане. Миссия признана успешной.

16 сентября 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями "Союз ТМА", "Союз ТМА-М" и "Союз МС".

Контракт НАСА с "Роскосмосом" на доставку астронавтов на МКС истекает в феврале 2020 года.

Стоимость пуска восьмиместного Crew Dragon (при условии заказа не менее четырех космических кораблей в год) оценивается SpaceX в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
20.03.2019
Рогозин заявил о готовности подстраховать партнеров из США
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.01.2019
Уходят с орбиты
04.07.2018
Полетали и хватит
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием