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Франция начала разработку стратегической атомной подлодки нового типа

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Проектное изображение перспективной французской атомной ракетной подводной лодки третьего поколения по программе SNLE 3G (Sous-marins nucl&eacute;aires lanceurs d&rsquo;engins de troisi&egrave;me g&eacute;n&eacute;ration)
Проектное изображение перспективной французской атомной ракетной подводной лодки третьего поколения по программе SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération).
Источник изображения: Naval Group

Во Франции объявили о начале работ над перспективной стратегической атомной субмариной. Предполагается, что каждый такой корабль сможет нести 16 баллистических ракет.

Франция претендует на лидерство в оборонной сфере ЕС, а ее флот на то, чтобы считаться мощнейшим в Европе. Очередное свидетельство — старт разработки новой атомной субмарины.

О начале реализации программы 19 февраля заявила министр Вооруженных сил Пятой Республики Флоранс Парли во время выступления в Центре гидродинамических исследований (DGA Techniques Нydrodynamiques) Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement). Программа получила название Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération или SNLE 3G.

SNLE 3G / ©Naval Group

Речь идет о субмарине третьего поколения, вооруженной 16 баллистическими ракетами. Первые из лодок получат ракеты серии М51, которые сейчас несут субмарины типа Triomphant. Ранее Франция начала разработку улучшенной версии — М51.3. Предполагается, что она поступит на вооружение в 2030-е годы.

Всего Военно-морские силы Франции должны получить четыре субмарины нового типа. Предполагается, что первая из них войдет в состав Военно-морских сил примерно в 2035 году. В итоге новые корабли заменят все субмарины типа Triomphant, находящиеся сейчас на вооружении.

SNLE 3G

Источник изображения: Naval Group

Последние строили в 1989-2009 годах в качестве замены для субмарин типа Le Redoutable. В общем ВМС Франции получили четыре субмарины Triomphant. Каждая из них может нести 16 баллистических ракет (как и перспективная субмарина).

Le Vigilant типа Triomphant

Источник изображения: wikipedia

Напомним, в прошлом году состоялось знаковое для ВМС Франции событие: военное ведомство страны получило головную многоцелевую субмарину типа Barracuda. Она имеет подводное водоизмещение 5300 тонн. Длина лодки составляет 99 метров, ширина — 8,8 метра. В состав экипажа входят 60 человек

Suffren типа Barracuda

Источник изображения: ВМС Франции

Автономность плавания — до 70 суток. В будущем субмарины типа Barracuda должны сменить многоцелевые лодки типа Rubis: всего Франция намерена построить шесть кораблей нового типа.

В отдаленной перспективе возможно резкое качественное усиление французских ВМС: по крайней мере, если говорить о его тактической составляющей. Это связано с появлением нового авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG), который должен сменить Charles de Gaulle и будет способен нести истребители-«невидимки» нового поколения. Полное водоизмещение нового корабля — порядка 75 тысяч тонн. Ввести его в состав французского флота хотят в конце 2030-х.

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Страны
Франция
Продукция
Barracuda
Charles de Gaulle
Проекты
Barracuda АПЛ
Rubis АПЛ
Авианосец
Евросоюз
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