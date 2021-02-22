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Франция начала программу создания новых атомных ракетных подводных лодок

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Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли 19 февраля 2021 года, выступая в Валь-де-Рёй (Нормандия) в Центре гидродинамических исследований (DGA Techniques Нydrodynamiques) Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства, объявила о начале программы создания французских атомных ракетных подводных лодок третьего поколения (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération - SNLE 3G).

Проектное изображение перспективной французской атомной ракетной подводной лодки третьего поколения по программе SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération) (с) Naval Group

Министр заявила, что планируется строительство четырех новых атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ) программы SNLE 3G для замены четырех находящихся сейчас в составе ВМС Франции ПЛАРБ типа Triomphant, введенных в строй с 1997 по 2010 годы. Предполагается, что головная ПЛАРБ нового типа будет введена в строй в 2035 году, после чего последующие будут передаваться флоту с интервалом в пять лет. Ожидается, что новые лодки будут находиться в строю по 40 лет, то есть до 2090 года. Руководство программой SNLE 3G осуществляет DGA, головным подрядчиком по строительству новых ПЛАРБ выступит французское судостроительное объединение Naval Group с арсеналом в Шербуре. Сообщается, что Naval Group уже несколько лет ведет предварительные НИОКР по данной программе.

ПЛАРБ нового типа будут вооружены 16 баллистическими ракетами французского производства, причем первые лодки - ракетами серии М51, которыми сейчас вооружены все четыре лодки типа Triomphant. С 2014 года ведется создание баллистической ракеты модификации М51.3, которая должна поступать на вооружение с 2030 года, и которую, видимо, и получат первые лодки программы SNLE 3G.

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли в выступлении в Центре гидродинамических исследований (DGA Techniques Нydrodynamiques) Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) объявляет о начале программы создания французских атомных ракетных подводных лодок третьего поколения (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération - SNLE 3G). Валь-де-Рёй, 19.02.2021 (с) twitter.com/florence_parly

Проектное изображение перспективной французской атомной ракетной подводной лодки третьего поколения по программе SNLE 3G (Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération) (с) Naval Group

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Страны
Франция
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