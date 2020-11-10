ВМС Франции получили первую многоцелевую атомную субмарину нового типа

Военно-морские силы Франции получили головную многоцелевую атомную подводную лодку типа Barracuda. Окончательный ввод субмарины в строй ожидается в 2021 году.
Состоялось знаковое событие в истории французских ВМС: 6 ноября в Тулоне флоту передали субмарину Suffren — головную подводную лодку типа Barracuda. В рамках церемонии состоялось подписание акта приема субмарины Главным управлением вооружений (Direction générale de l’armement) французского Министерства обороны. Затем был подписан документ о передаче лодки от Главного управления вооружений французским ВМС. Участие в церемонии приняла министр Вооруженных сил Пятой Республики Флоранс Парли.
Впереди у атомной субмарины — прохождение эксплуатационных испытаний в составе ВМС. Окончательно ввести субмарину в строй могут в 2021-м.
Строить Suffren начали в 2007 году. Программа строительства неоднократно сталкивалась с задержками, в результате чего спуск субмарины на воду провели лишь в 2019-м. В сентябре этого года Suffren впервые произвела практический выстрел 533-миллиметровой торпедой F21. Также в сентябре и октябре субмарина осуществила тестовые стрельбы ракетным вооружением, в частности запустила противокорабельную ракету Exocet.
Suffren перед официальной церемонией спуска на воду
Источник изображения: AFP
Лодка оснащена четырьмя носовыми торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. Ракетное вооружение, помимо упомянутого выше комплекса Exocet, представлено крылатыми ракетами MdCN.
В перспективе субмарины типа Barracuda должны сменить многоцелевые лодки типа Rubis. Новый тип превосходит эту подводную лодку по водоизмещению практически в два раза. Всего ВМС Франции намерены получить шесть субмарин типа Barracuda. Последние из этих кораблей должны ввести в строй к 2030-му.
В отдаленном будущем ВМС Франции могут получить инновационную электрическую субмарину с минимальной численностью экипажа. Во всяком случае, концепт такого корабля Naval Group недавно представил в рамках военно-технической выставки Euronaval.
SMX31E
Источник изображения: navalnews
Субмарина, получившая обозначение SMX31E, должна иметь длину 77 метров. Ее водоизмещение должно составлять 3200 тонн. Показанный концепт в широком смысле стал развитием идей, заложенных в ранее продемонстрированном проекте SMX31.
Напомним, в прошлом году облик субмарины будущего представила японская Mitsubishi Heavy Industries.