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ВМС Франции получили первую многоцелевую атомную субмарину нового типа

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Головная французская атомная многоцелевая подводная лодка S 635 Suffren нового типа Barracuda (c) ВМС Франции
Головная французская атомная многоцелевая подводная лодка S 635 Suffren нового типа Barracuda (c) ВМС Франции.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Военно-морские силы Франции получили головную многоцелевую атомную подводную лодку типа Barracuda. Окончательный ввод субмарины в строй ожидается в 2021 году.

Состоялось знаковое событие в истории французских ВМС: 6 ноября в Тулоне флоту передали субмарину Suffren — головную подводную лодку типа Barracuda. В рамках церемонии состоялось подписание акта приема субмарины Главным управлением вооружений (Direction générale de l’armement) французского Министерства обороны. Затем был подписан документ о передаче лодки от Главного управления вооружений французским ВМС. Участие в церемонии приняла министр Вооруженных сил Пятой Республики Флоранс Парли.

Впереди у атомной субмарины — прохождение эксплуатационных испытаний в составе ВМС. Окончательно ввести субмарину в строй могут в 2021-м.

Строить Suffren начали в 2007 году. Программа строительства неоднократно сталкивалась с задержками, в результате чего спуск субмарины на воду провели лишь в 2019-м. В сентябре этого года Suffren впервые произвела практический выстрел 533-миллиметровой торпедой F21. Также в сентябре и октябре субмарина осуществила тестовые стрельбы ракетным вооружением, в частности запустила противокорабельную ракету Exocet.

Suffren перед официальной церемонией спуска на воду

Источник изображения: AFP

Лодка оснащена четырьмя носовыми торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. Ракетное вооружение, помимо упомянутого выше комплекса Exocet, представлено крылатыми ракетами MdCN.

Субмарина типа Barracuda имеет подводное водоизмещение 5300 тонн. Длина лодки — 99 метров, ширина — 8,8 метра. В состав экипажа входят 60 человек. Автономность плавания — до 70 суток.

В перспективе субмарины типа Barracuda должны сменить многоцелевые лодки типа Rubis. Новый тип превосходит эту подводную лодку по водоизмещению практически в два раза. Всего ВМС Франции намерены получить шесть субмарин типа Barracuda. Последние из этих кораблей должны ввести в строй к 2030-му.

В отдаленном будущем ВМС Франции могут получить инновационную электрическую субмарину с минимальной численностью экипажа. Во всяком случае, концепт такого корабля Naval Group недавно представил в рамках военно-технической выставки Euronaval.

SMX31E

Источник изображения: navalnews

Субмарина, получившая обозначение SMX31E, должна иметь длину 77 метров. Ее водоизмещение должно составлять 3200 тонн. Показанный концепт в широком смысле стал развитием идей, заложенных в ранее продемонстрированном проекте SMX31.

Напомним, в прошлом году облик субмарины будущего представила японская Mitsubishi Heavy Industries.

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Страны
Франция
Япония
Продукция
Barracuda
Компании
MHI
Проекты
Barracuda АПЛ
Rubis АПЛ
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