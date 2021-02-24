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ТАСС

Первый российский ударный беспилотник представили на IDEX - 2021

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Беспилотный комплекс "Орион-Э"
Беспилотный комплекс "Орион-Э".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Представитель АО "Кронштадт" сообщил, что аппарат впервые демонстрируется за рубежом

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Первый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) экспортного назначения "Орион-Э" впервые представлен за рубежом. Презентация БЛА состоялась на международной выставке вооружений IDEX - 2021, проходящей в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В ходе салона была продемонстрирована модель БЛА "Орион-Э", оснащенная средствами поражения. Как сообщил ТАСС представитель АО "Кронштадт", аппарат впервые демонстрируется за рубежом. "Орион-Э" может применять широкую гамму средств поражения", - сообщил он. "Допускается установка на БЛА средств поражения в различной конфигурации", - проинформировал представитель "Кронштадта".

По словам представителя, "Орион-Э" полностью состоит из отечественных комплектующих. "Санкции "Ориону-Э" не страшны - аппарат и его полезные нагрузки полностью производятся в России", - добавил он. "Наземная станция управления позволяет контролировать как ударные, так и разведывательные беспилотники в едином контуре", - добавил он.

"Кронштадт" также ведет разработку универсальной НСУ, позволяющей применять любые типы БЛА, добавили в компании.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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