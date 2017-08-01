Билет на беспилотник



БЛА VRT300 Supervision, представленный на МАКС-2017

Источник: фото airrecognition.com БЛА VRT300 Supervision, представленный на МАКС-2017Источник: фото airrecognition.com

Россия показала заявку на вступление в элитарный клуб создателей БЛА

На МАКС-2017 традиционно заметное место занимали беспилотные авиационные системы различного типа и класса. Были интересные отечественные разработки, иностранные образцы. Многие демонстрировались в Жуковском впервые.

“При реализации проекта "Орион" были созданы десятки новых технологий и подсистем, обеспечившие конечному изделию почти 100-процентную новизну”

Одной из новых для России систем БЛА стал китайский разведывательно-ударный аппарат MALE-класса Wing Loong I. Внешне он схож с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Может выполнять полеты продолжительностью до 20 часов, неся до 200 килограммов целевой нагрузки, в частности многоканальную оптико-электронную систему наблюдения, РЛС, средства РЭБ, управляемые и неуправляемые авиабомбы и ракеты. В линейке семейства Wing Loong это не самый новый аппарат. В феврале первый полет совершила более тяжелая модель Wing-Loong II. Несмотря на то, что ее уже экспонировали в Ле Бурже, на российский рынок китайцы решили зайти с проверенным в экспортных поставках вариантом, который, по имеющимся данным, уже есть в Казахстане, Узбекистане, Нигерии, Египте, ОАЭ. По-видимому, расчет маркетологов был на то, что в России ниша абсолютно свободна. Однако на МАКС-2017 выкатили отечественный БЛА аналогичного класса, который сводит на нет попытки продвижения в нашу страну китайских беспилотников. Речь об аппарате "Орион", экспортная версия которого с литерой "э" была впервые презентована компанией "Кронштадт". Максимальная целевая нагрузка комплекса – 200 килограммов, продолжительность полета – 24 часа при радиусе применения машины – до 300 километров, что ставит ее в один ряд с зарубежными аналогами. По информации компании "Кронштадт", при реализации проекта были созданы десятки новых технологий и подсистем, обеспечивающие конечному изделию почти стопроцентную новизну. Появление "Ориона" можно рассматривать как прорыв в развитии БЛА, что открывает дверь в элитарный клуб стран, способных самостоятельно создавать подобные аппараты.

Группа компаний "Беспилотные системы" впервые показала на МАКС-2017 разработанный в инициативном порядке Supercam S450. Масса аппарата – 21 килограмм, включая 4 кило полезной нагрузки в виде сменных гиростабилизированных видеокамер с тепловизорами, системой радиотрансляции и пеленгации сигналов радиооборудования. Размах крыла составляет 4,5 метра, при посадке предусмотрено интересное решение с отцепом консолей по команде оператора. Электродвигатель аппарата обеспечивает малый уровень шума, а емкость аккумуляторов позволяет летать до 7 часов. Радиус действия БЛА, по словам разработчиков, 90–110 километров.

Палитра иностранных разработок систем БЛА, представленных в Жуковском, за последние годы претерпела серьезные изменения, связанные с политической и экономической конъюнктурой. Место европейских и израильских разработок заняли системы из Китая, Ирана и других стран. Так, Исламская республика продемонстрировала собственную версию БЛА, созданного на основе американского аппарата ScanEagle. Известно, что в 2013 году главнокомандующему ВВС России Виктору Бондареву подарили подобный БЛА во время визита в страну, однако в качестве экспоната в России его можно было впервые увидеть именно на МАКС-2017.

БЛА Yasir предназначен для разведки и наблюдения. В отличие от оригинала, иранская версия оснащается хвостовым оперением в виде перевернутой V. По информации разработчиков, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 8 часов. Радиус действия – 100 километров. Комплекс может быть в сухопутном и в морском исполнении для размещения на палубе корабля. В первом варианте БЛА может взлетать как с катапульты, так и с автотранспортного средства.

Вертолеты в ассортименте

Холдинг "Вертолеты России" впервые представил на авиасалоне новый беспилотный летательный аппарат вертикального взлета-посадки VRT-300. Комплекс на его основе предназначен для решения широкого круга задач, включая мониторинг земли, ледовую разведку, транспортировку грузов.

По имеющимся данным, вертолет находится на этапе наземных испытаний. Летные запланированы на 2018–2019 годы.

БЛА выполнен по соосной схеме. Максимальная взлетная масса 300 килограммов. Двигатель – дизельный. По информации разработчиков, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 5 часов. Радиус действия – 100–150 километров. Беспилотник-вертолет способен брать до 70 килограммов полезной нагрузки. В ее состав входит оптико-электронная система наблюдения на гиростабилизированном подвесе. В контейнере под фюзеляжем аппарат может нести дополнительное целевое оборудование.

Интересным проектом БЛА вертолетного типа, экспонировавшимся в Жуковском, представляется многофункциональный беспилотный вертолет БПВ-500 петербургской компании "Радар ММС". Он выполнен по соосной схеме, с диаметром несущего винта 6 метров. Способен выполнять полеты в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 3500 метров продолжительностью до 8 часов в радиусе 320 километров.

Беспилотный вертолет комплекса воздушного мониторинга и наблюдения БПВ-500 на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Источник: РИА Новости / Алексей Даничев

Созданный на основе легкого пилотируемого вертолета разработки ОКБ "Ротор" из Кумертау БПВ-500 взлетной массой в 500 килограммов рассчитан на полезную нагрузку в 150–180 килограммов, то есть может нести как разнообразные датчики, включая РЛС и радиотехнические средства, так и набор вооружений.

Автожиры широкого профиля

Небезынтересно было отметить присутствие по крайней мере двух моделей беспилотных автожиров. Интерес к созданию аппаратов такого типа основывается на том, что по сравнению с самолетами и вертолетами они конструктивно менее сложны, дешевле них и проще в управлении.

БЛА GY 500 был представлен ООО "Научно-инженерная компания". По сообщению разработчиков, он может применяться для доставки грузов, например, медикаментов, общей массой до 200 килограммов на расстояние до 80 километров от наземной станции управления, в поисково-спасательных операциях, для картографирования местности и т.п. Аппарат максимальной взлетной массой 500 килограммов должен стать частью линейки, в которую войдут образцы меньшей размерности. Заявленная разработчиками дальность действия комплекса составляет 330 километров, крейсерская скорость полета – 140 километров в час.

Разработчики из МАИ представили более компактную модель автожира, стартующего при помощи катапульты. Предварительная раскрутка несущего винта происходит в момент запуска по монорельсу. БЛА имеет диаметр несущего винта 1,5 метра. Максимальная взлетная масса – 25 килограммов. Как сообщалось, аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 3,5 часа, неся до 5 килограммов полезной нагрузки – различные датчики и аппаратуру аэрофотосъемки.

Далекоидущие К-планы

"Вертолеты России" впервые привезли в Жуковский опытный образец беспилотника-конвертоплана RHV-30 с максимальной взлетной массой 30 килограммов. Аппарат предназначен для дистанционного мониторинга и диагностики объектов, перевозки малых грузов в труднодоступные места. К-план, способный нести до 5 килограммов, выполняет полеты в пределах 100 километров. Работы над проектом начались входящим в состав холдинга конструкторским бюро "ВР-Технологии" в марте 2016 года. Завершен первый этап испытаний. К IV кварталу запланировано начало второго, в ходе которого К-план проверят в различных режимах полета с конкретными целевыми нагрузками. Начало серийного производства ожидается в конце 2018-го.

В павильоне компании "Кронштадт" представили действующую модель беспилотника вертикального взлета семейства "Фрегат". Предполагается, что выполненные по проекту работы продемонстрировали реализуемость идеи создания аппарата подобного типа и готовность к созданию полноразмерного БЛА, который, вероятно, будет иметь взлетную массу около 7 тонн. Аппарат предназначен для воздушной разведки и доставки грузов.

Вертикальный взлет и произвольная посадка

Интересный сегмент представляют аппараты гибридного типа, выполняющие горизонтальный полет по самолетному, но при этом оснащенные дополнительными устройствами, позволяющими взлетать и садиться вертикально. От конвертопланов их отличает простота конструкции, связанная с отсутствием поворачивающихся движителей и сопутствующих этому переходных процессов.

>К примеру, компания "Кронштадт" впервые представила новый БЛА "Крон-А30" подобного типа. По ее информации, беспилотник может использоваться для аэрофотосъемки, инструментального мониторинга. Взлет и посадку БЛА массой 30 килограммов в вертикальном режиме обеспечивают электродвигатели, приводящие в движение 4 винта. Горизонтальный полет выполняется с использованием двигателя внутреннего сгорания. БЛА в автоматическом и полуавтоматическом режимах может находиться в воздухе до 6 часов на высотах до 3600 метров. Предусмотрена возможность корректировки маршрута во время полета. В зависимости от решаемых задач, на борту может быть установлено различное целевое оборудование, включая аэрофото- и тепловизионную камеры, ультрафиолетовый пеленгатор и другие гаджеты.

Похожую беспилотную систему X-27 FG Avatar показала на МАКСе отечественная Skat Systems. Аппарат самолетного типа оснащен четырьмя электродвигателями для вертикального взлета и посадки. На борту по выбору заказчика можно разместить широкий спектр систем полезной нагрузки: аппаратуру наблюдения, работающую в видимом и тепловом диапазонах, а также РЛС и определители дальности. Максимальная взлетная масса составляет от 27 до 72 килограммов в зависимости от модификации. Разработчики заявляют максимальную продолжительность полета в 9 часов в модификации с электрическим двигателем и 27 часов – с двигателем внутреннего сгорания, радиус действия – 300 километров. Как видно, некоторые технические возможности нового БЛА выглядят излишне оптимистично и впоследствии, видимо, будут скорректированы.

Мишени из Казани

Казанская компания "Эникс", специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем, представила на авиасалоне "МАКС-2017" новую воздушную мишень Е-17. Выполняя полеты на удалении до 70 километров от станции управления, она способна имитировать дозвуковые маневрирующие цели типа "крылатая ракета", планирующая бомба, БЛА. Аппарат с максимальной взлетной массой 80 килограммов построен по схеме "утка" с размахом крыла 3,4 метра. Любопытно, что помимо катапультного старта рассматривается запуск с внешней подвески вертолета. Как полезная нагрузка могут быть использованы линзы Люнеберга, уголковые отражатели, ИК-трассеры, ИК-ловушки.

БЛА свое возьмут

Наиболее существенный прогресс виден в развитии БЛА самолетного типа, в том числе и тяжелого класса. Проекты в области создания аппаратов вертолетного типа после ряда неудач стали несколько "оживать" в различных компаниях. По-видимому, кооперация разработчиков с лидерами рынка в данной области способна ускорить идущие процессы.

Весьма положительно стало внимание российских разработчиков к БЛА менее традиционных типов и схем, в том числе гибридного типа и конвертопланам. Добавление самолетным аппаратам малого класса возможностей вертикальных взлета и посадки – один из мировых трендов в развитии беспилотных систем. И он был вовремя распознан отечественными разработчиками. Это обстоятельство вместе с планами как заказчиков, так и создателей БЛА внушает определенный оптимизм.

Денис Федутинов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 29 (693) за 2 августа 2017 года