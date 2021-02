Первая ступень ракеты Falcon 9 не смогла приземлиться на морскую платформу

Сегодня ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию спутников системы Starlink. Запуск омрачила неудачная посадка первой ступени.

Ракету Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал в 22:59 по восточному времени (06:59 мск). После старта первая ступень должна была вернуться на автономную морскую платформу под названием Of Course I Still Love You, однако ей это не удалось. Аварию подтвердила представитель компании SpaceX Джессика Андерсон.

Несмотря на потерю первой ступени, запуск можно считать удачным: в компании Илона Маска заявили об успешном выводе 60 интернет-спутников Starlink на орбиту. Ранее SpaceX дала понять, что запуск полезной нагрузки — основная задача, а возвращение первой ступени — значимая, но не главная ее часть.

Запуск Falcon 9 / ©SciNews

Минувший старт стал для ракеты-носителя Falcon 9 уже пятым по счету в новом году. В предыдущих четырех запусках SpaceX успешно возвращала ступени носителей.

Напомним, в ноябре ракета прошла очередной важный этап в своей жизни: одну и ту же ступень впервые смогли запустить в седьмой раз. Изделие вывело на орбиту спутники Starlink, а его первая ступень успешно вернулась обратно.

Falcon 9 представляет собой двухступенчатую ракету тяжелого класса. На низкую опорную орбиту она может вывести до 22 800 килограммов без опции возвращения и до 15 600 килограммов — с возращением. Сейчас SpaceX использует последнюю и финальную модификацию носителя — Falcon 9 Block 5. Ее первый запуск провели 11 мая 2018 года.

Стоит сказать, что в минувшем году ракета Falcon 9 совершила больше стартов, чем какой-либо другой носитель. Всего SpaceX провела 25 запусков этих ракет: все были успешными. На втором месте по числу пусков находится российский «Союз», на третьем — китайская ракета «Чанчжэн-2».

При этом по общему количеству ракетно-космических запусков впереди всех Китай: в минувшем году он выполнил 39 стартов, из которых 35 были успешными. США за тот же период осуществили 37 пусков. На третьей позиции находится Россия с ее 15 запусками.

Напомним, в 2020-м страна осуществила первый за почти шесть лет запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», которая в будущем должна стать одним из основных российских ракет-носителей.

Как ранее стало известно, носители семейства «Ангара» могут быть важным инструментом для России в вопросе изучения дальнего космоса: тем более что перспективы сверхтяжелой ракеты «Енисей» пока весьма туманны.