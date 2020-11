SpaceX установила новый рекорд по количеству запусков и посадок первой ступени

Компания SpaceX осуществила рекордный седьмой запуск одной и той же первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. После старта она вернулась на автономную морскую платформу Of Course I Still Love You.

Сегодня компания SpaceX запустила первую ступень своей ракеты Falcon 9 в рекордный седьмой раз. Носитель успешно вывел на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink.

Ракета Falcon 9 стартовала с Космического пускового комплекса номер 40 базы ВВС США на мысе Канаверал в 21:13 по североамериканскому восточному времени (05:13 мск). Запуск стал для компании SpaceX 23-м по счету в этом году, а также сотым полетом для ракеты Falcon 9 за все время ее эксплуатации. Отметим, что в прошлом месяце калифорнийская компания отпраздновала столетний рубеж запусков ракет серии Falcon: помимо стартов «девятки», в их число вошли запуски носителей Falcon 1 и Falcon Heavy.

Запуск Falcon 9. Источник: SpaceX

Сегодняшний рекорд более значим. Приблизительно через девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю, совершив плавную посадку на один из дронов SpaceX в Атлантическом океане. Стоит сказать, что судно под названием Of Course I Still Love You — одно из двух во флоте эвакуационных судов компании, которые «ловят» ускорители и возвращают их в порт.

Запуск Falcon 9 Источник изображения: SpaceX

Запустить ракету со спутниками Starlink удалось с третьей попытки: ранее старт несколько раз переносили, в том числе из-за неудовлетворительных погодных условий.

В рамках пуска применили ступень B1049. До этого ее использовали для запусков других партий спутников Starlink, космических аппаратов Iridium NEXT и миссии Telstar 18V.

Falcon 9’s first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/RZGbgzDBwf - SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Посадка B1049 / ©SpaceX

SpaceX произвела запуск новой партии спутников Starlink всего через несколько часов после того, как испытала свой прототип космического комплекса Starship, получивший обозначение SN8. Его провели в преддверии испытательного полета, который может произойти совсем скоро.

Напомним, ранее при испытаниях этого демонстратора случилась нештатная ситуация, которая едва не привела к потере аппарата.

Первые огневые испытания Starship SN8 компания SpaceX провела в октябре этого года. Аппарат имеет отличительные особенности: это первый демонстратор, оснащенный сразу тремя метановыми двигателями Raptor.

Отметим также, что еще в августе SpaceX провела тестовый прыжок демонстратора технологий Starship: аппарат поднялся на высоту примерно 150 метров и сел на другом конце испытательной площадки. Первый полноценный запуск Starship в SpaceX могут осуществить уже в ближайшие годы. В перспективе аппарат могут использовать для пилотируемых миссий к Марсу и Луне.