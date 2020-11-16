Новые испытания демонстратора технологий Starship закончились неудачей

Компания SpaceX не смогла успешно завершить огневые испытания демонстратора Starship SN8. Причиной частичного провала могло стать расплавление составляющих одного из метановых двигателей Raptor.

Двенадцатого ноября компания SpaceX протестировала очередной демонстратор космического корабля Starship. Испытания провели на космодроме в Бока-Чика (штат Техас). Во время тестов был потерян контроль над гидравлической системой, что едва не привело к потере аппарата.

Во время третьего прожига двигателей с элементов демонстратора начал стекать расплавленный металл, а давление в баке с жидким кислородом стало стремительно повышаться. Взрыв бака и разрушение испытательного комплекса предотвратили благодаря аварийным клапанам.

Испытания Starship SN8 Источник изображения: SpaceX

Цепочку событий, которые могли привести к серьезной аварии, только предстоит определить. Между тем уже сейчас очевидно, что прототип получил серьезные повреждения. «Придется менять как минимум один Raptor», — написал по этому поводу Илон Маск.

Напомним, первые огневые испытания Starship SN8 компания SpaceX провели в октябре. Аппарат имеет отличительные особенности: он стал первым демонстратором, оснащенным тремя двигателями Raptor.

После огневых испытаний предполагается «прыжок» прототипа Starship с последующей вертикальной посадкой. В случае неудачи SN8 компания Илона Маска может задействовать дублера — Starship SN9 .

Starship SN8 Источник изображения: SpaceX

Starship — наиболее амбициозная разработка компании SpaceX. Аппарат объединяет в себе две функции второй ступени и многоразового космического корабля. В качестве ускорителя используют Super Heavy. Также предполагается создание танкера на базе корабля Starship: его будут использовать для длительных экспедиций.

Предполагается, что комплекс Starship можно будет применять для полетов к Марсу и Луне, а также, возможно, к другим объектам Солнечной системы.

Комплекс отличает исключительно высокая грузоподъемность: на низкую опорную орбиту Starship сможет выводить до 100 тонн полезной нагрузки. Это больше, чем способна вывести мощнейшая из существующих ракет — Falcon Heavy. Стоит, впрочем, сказать, что перспективная ракета Space Launch System в улучшенной версии сможет выводить на НОО еще больше — свыше 130 тонн.

Примерно такими же возможностями должна обладать российская сверхтяжелая ракета «Дон», которую хотят создать на базе «лунного» «Енисея». Если последняя должна выводить на низкую опорную орбиту грузы массой до 100 тонн, то у «Дона» этот показатель должен вырасти до 140 тонн.