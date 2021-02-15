Российская система предупреждения о ракетном нападении в 2020 году обнаружила более 90 пусков

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в прошлом году зафиксировала более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения.

Такие данные были приведены в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

"Только в 2020 году в ходе несения боевого дежурства средствами СПРН были обнаружены более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - говорилось в сюжете.

Также сообщалось, что за весь период функционирования национальной системы предупреждения о ракетном нападении "обнаружены более двух тысяч пусков отечественных и зарубежных баллистических ракет, около тысячи ракет космического назначения".

"За всё время существования СПРН руководство страны не получило ни одного ошибочного или недостоверного доклада. И ни один пуск баллистических ракет в зоне ответственности СПРН не остался незамеченным", - прозвучало в эфире.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.