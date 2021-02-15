В РФ завершены испытания модернизированной СПРН

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Государственные испытания обновлённой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершены, сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Нам предстояло, и сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях с воспроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачи её на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта - в частности", - сказал Боев в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Ранее Боев сообщил "Интерфаксу", что в 2021 году в России должна заступить на боевое дежурство усовершенствованная СПРН.

Боев сообщил агентству, что "замечания, которые поступили от министерства обороны России, устранены". "Штатно усовершенствованная система должна быть запущена в эксплуатацию в 2021 году", - сказал он.

По словам генконструктора, систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, ещё одну планируется построить в Крыму.

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2024 году.