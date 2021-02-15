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Интерфакс-АВН

В РФ завершены испытания модернизированной СПРН

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С.Боев
С.Боев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Государственные испытания обновлённой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершены, сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Нам предстояло, и сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях с воспроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачи её на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта - в частности", - сказал Боев в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Ранее Боев сообщил "Интерфаксу", что в 2021 году в России должна заступить на боевое дежурство усовершенствованная СПРН.

Боев сообщил агентству, что "замечания, которые поступили от министерства обороны России, устранены". "Штатно усовершенствованная система должна быть запущена в эксплуатацию в 2021 году", - сказал он.

По словам генконструктора, систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, ещё одну планируется построить в Крыму.

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2024 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
СПРН
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1 комментарий
№1
15.02.2021 07:29
Теперь нужно создавать позиционные районы для размещения противоракет., способные сбивать не только боеголовки, но и стратегические бомбардировки на большой дальности....
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