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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о модернизации пункта управления космическим эшелоном системы предупреждения о пусках ракет

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РЛС класса "Воронеж-ДМ"
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ" в Армавире. дальность действия станций достигает 6 тысяч километров.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Пункт управления космическим эшелоном системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) прошел модернизацию, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах", - заявили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что развивается наземный эшелон СПРН - сеть радиолокационных станций "Воронеж".

"Продолжаются работы по созданию новой РЛС в Мурманской области. В этом году планируется завершить строительство РЛС "Воронеж" в Республики Коми", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", еще один радар системы СПРН построят под Севастополем.

Военные сообщили, что семь РЛС "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений.

"В 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Надгоризонтные радиолокационные станции "Воронеж" работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

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Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
СККП
СПРН
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