Накроет всех

От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

В 2019 году на вооружение российской армии выделили около 8 процентов расходной части бюджета — более 1,44 триллиона рублей. Причем около 71 процента этих средств пойдет на закупки современных образцов оружия. В итоге их доля в российской армии должна достигнуть 67 процентов. Среди них атомная подлодка "Князь Владимир", ядерный "Авангард", более 100 самолетов и вертолетов и всего один Су-57. "Лента.ру" рассказывает об основных образцах, которые получат российские военные.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС выпустил крылатую ракету Х-101 по объекту террористов в Сирии. Источник: Минобороны РФ / РИА Новости

В 2019 году ВКС РФ должны получить четыре модернизированных стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Самолет является носителем крылатой ракеты Х-101, созданной с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.

Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. Источник: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Подвижный комплекс стратегического назначения с оснащенной планирующей боевой частью баллистической ракетой «Авангард» на боевое дежурство начнет поступать в 2019 году. В этот же период РВСН продолжат перевооружение на мобильные и шахтные варианты ракетного комплекса «Ярс». Всего в 2019 году российским военным пообещали 31 пусковую установку под «Ярс» и «Авангард».

Вывод из эллинга подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске, 17 ноября 2017 года. Источник: © Алексей Липницкий/ТАСС

ВМФ должен получить атомную подводную лодку стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» модернизированного проекта 955А (09552) «Борей-А». Субмарину отличают усовершенствованная конструкция корпуса, обновленная электроника, низкий уровень производимого шума (по сравнению с предыдущими подлодками серии). «Князь Владимир» будет носителем межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

Также в 2019 году в ВМФ планируют поступление субмарины «Казань» проекта 885 «Ясень», оснащенной крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», а также как минимум одной дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка», отличающейся пониженным уровнем производимого шума.

Зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь". Источник: © Vitaly V. Kuzmin

В 2019 году в ВКС России впервые поступит на вооружение зенитная ракетная система средней дальности С-350 «Витязь». Одна пусковая установка комплекса вмещает 12 ракет, способных действовать по аэродинамическим и баллистическим целям. Максимальный радиус поражения мишеней комплексом составляет 60 километров, предельная высота — 30 километров.

Еще военные должны получить около 10 комплектов зенитных систем «Панцирь-С» и С-400 «Триумф». Также армия ожидает поставок комплексов С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и переносных «Верба».

Загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер". Источник: Министерство обороны РФ/mil.ru

В Мордовии заступит на боевое дежурство радиолокационная станция загоризонтного обнаружения «Контейнер». Система позволит обнаруживать воздушные цели в секторе 240 градусов и на удалении более 2,5 тысячи километров.

Также в наступившем году должно завершиться развертывание сети станций «Воронеж», входящих в наземный компонент системы предупреждения о ракетном нападении, но, в отличие от «Контейнера», не способных заглянуть за линию горизонта.

Истребители Су-57. Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В 2019 году ВКС получат всего один серийный Су-57 с двигателями первого этапа. Второй истребитель должен поступить в 2020 году. Затем ожидается поставка еще 13 единиц серийных Су-57, в том числе с двигателями второго этапа.

Всего в 2019 году ВВС (в составе ВКС России) получат более ста самолетов и вертолетов.

Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т. Источник: ОАО Вертолеты России / РИА Новости

Среди новинок, которые в 2019 году получат российские военные, стоит особо отметить поставку первого транспортно-десантного вертолета Ми-38Т. Машина, отличающаяся современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, пока не заявляется в качестве серийного образца.

Кроме того, в 2019 году военные ожидают поставок ударных Ми-28НМ и тяжелых Ми-26Т2В.

Ил-22М11 RA-75925 после модернизации на ЭМЗ им. Мясищева. Источник: Военное обозрение

Также военные должны получить два первых модернизированных самолета управления и ретрансляции Ил-22М11. К 2021 году Вооруженные силы ожидают поставку пяти таких машин. Финансирование работ по модернизации самолетов составляет 1,6 миллиарда рублей.

Кадр из презентации БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года. Источник: samoletchik.livejournal.com

Запланировано начало серийных поставок ударно-разведывательных беспилотников «Орион», каждый из них способен переносить боеприпас массой до 50 килограммов.

Ежегодно в рамках выполнения гособоронзаказа войска будут получать более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия. В настоящее время число таких дронов в Вооруженных силах России превышает 2,1 тысячи.

Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области. Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

В 2019 году начнутся государственные испытания танка с необитаемой башней Т-14 «Армата». В общей сложности в период с 2019 по 2021 год российские военные должны получить 132 единицы Т-14 и боевых бронемашин Т-15, созданных на платформе «Армата».

Всего в 2019 году российские военные ожидают получить около 4,2 тысячи единиц автомобильной и бронетехники, а также 1,5 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.