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Газета.ru

В интересах Пентагона: США начинают стройку в космосе и на Луне

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Создание лунной станции
Создание лунной станции.
Источник изображения: DARPA

Пентагон запускает программу строительства в околоземном пространстве

В Пентагоне планируют запустить программу по производству объектов непосредственно на орбите Земли и на Луне. Ее главное назначение - преодолеть массо-габаритные ограничения при запусках конструкций на ракетах-носителях. Сама идея не нова, однако нынешний подход США отличается от предыдущих. Каковы перспективы развития строительства в околоземном пространстве, - в материале «Газеты.Ru».

Подразделение министерства обороны США по новым технологиям будет инвестировать в новые материалы и процессы, которые позволят организовать производство и сборку конструкций в космосе и на поверхности Луны, пишет Defense News. Программа получила название «Новое орбитальное и лунное производство, материалы и массо-эффективный дизайн» (NOM4D).

«Видение NOM4D заключается в разработке базовых материалов, процессов и конструкций, необходимых для создания в космосе крупных, точных и устойчивых систем министерства обороны», - заявил руководитель программы в Управлении оборонных исследований Пентагона Билл Картер.

В военном ведомстве заявили, что дают старт программе в ответ на естественные ограничения при запусках ракет-носителей, которые препятствуют выводу на орбиту более крупных структур и систем.

Несмотря на то что в последние годы индустрия запуска значительно расширилась и в нее вступили десятки новых действующих лиц, полезная нагрузка при запусках ракет-носителей по своей сути ограничена - даже самые большие ракеты имеют ограничения по весу и объему выводимых на орбиту объектов.

То есть, по сути, Пентагон планирует за несколько запусков выводить на орбиту небольшие части необходимых военных конструкций, после чего собирать их уже в космосе. Аналогичное решение американские специалисты видят и для Луны - только запускать конструкции на носителях уже с поверхности спутника Земли.

«Большие по геометрическим размерам и весовым характеристикам конструкции, собранные на околоземной орбите, такие как антенны и солнечные панели, могут быть значительно более эффективными и потенциально более точными. Мы также изучим уникальные особенности местных ресурсов, которые можно получить на поверхности Луны применительно к будущим оборонным миссиям», - добавил Картер.

Сборка конструкций в космосе также может дать большую гибкость при проектировании космических систем, пишет Defense News. Сегодня большинство спутников спроектировано так, чтобы быть максимально компактными, чтобы их можно было интегрировать с ракетами-носителями для последующего запуска. Но, собирая системы в космосе, можно создавать конструкции без ограничений по массе и размерам, которые накладываются носителями при запуске, что, как ожидают в США, резко повысит эффективность работы этих изделий в космосе.

Идея сборки разного рода систем и конструкций в космосе не нова. Известно, что Международная космическая станция весом в 420 т была собрана в космосе с использованием серии модулей, запускаемых в космос по отдельности.

Однако каждый из этих модулей должен был вписываться в массо-габаритные характеристики, накладываемые ракетой-носителем, должен быть построен с достаточной прочностью, чтобы выдержать перегрузки и вибрации в ходе старта и вывода аппарата на орбиту, и долететь до стыковки с МКС в рабочем состоянии. Однако после завершения вывода модуля на орбиту излишний запас по прочности в околоземном пространстве уже не востребован.

NOM4D стремится использовать несколько другой подход. Замысел заключается в том, что не просто собирать модули, построенные на Земле, но и переместить производство с Земли, чтобы создавать в околоземном пространстве и на Луне большие по массо-габаритным характеристикам конструкции, которые смогут адаптироваться к изменениям окружающей среды или миссии.

То есть идея заключается в том, что комплектующие для сборки систем и конструкций будут запущены с помощью ракет-носителей с Земли, и затем будут использоваться для сооружения финишных объектов. На выходе получатся, к примеру, антенны и солнечные батареи, которые будут гораздо больше, чем собранные на Земле, но при этом они могут быть намного легче, с меньшим запасом прочности, которая не требуется в космосе.

Программа NOM4D предполагает трехэтапный процесс, каждый из которых продлится 18 месяцев и будет сосредоточен на реализации вполне конкретного замысла. Фаза I будет включать в себя достижение целевых показателей структурной эффективности для 1-мегаваттной солнечной батареи, фаза II будет сосредоточена на снижении риска и техническом развитии радиоантенны-рефлектора диаметром в 100 м, а фаза III продемонстрирует достаточную точность для создания инфракрасной отражающей структуры для сегментированного длинноволнового инфракрасного телескопа.

То, что программа NOM4D имеет и военную составляющую, не приходится сомневаться. Об этом открыто говорит и руководитель программы в Управлении оборонных исследований Билл Картер.

Как ранее писала «Газета.Ru», использование космического пространства как будущей арены боевых действий - вопрос решенный, а действия США, России, Китая и Индии в этом направлении лишь подтверждают эти замыслы, находящиеся уже в стадии реализации, считают эксперты в разных странах. Теперь к околоземному пространству добавляется и Луна.

США не так давно заблокировали принятие группой правительственных экспертов документа с рекомендациями по юридически обязывающему договору о предотвращении гонки вооружений в космосе, включая предотвращение размещения оружия против орбитальных объектов.

В начале февраля 2021 года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и исследований на спутнике Земли являются недопустимыми.

Так он отреагировал на новость The Wall Street Jornal о том, что возможным защитником будущих баз НАСА на Луне может стать Пентагон.

Однако есть все основания полагать, что к заявлению Дмитрия Рогозина в Соединенных Штатах вряд ли прислушаются.


Михаил Ходаренок

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