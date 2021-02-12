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Космонавтам на МКС доставят чеснок и новогодние подарки

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Источник изображения: Фото: Роскосмос / Global Look Press

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит космонавтам на Международной космической станции (МКС) продукты питания, а также свежие овощи и фрукты в середине февраля. Об этом сообщил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, передает РИА Новости.

Как рассказал Агуреев, космонавтам отправят яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок, а также рационы питания. Несмотря на закончившиеся запасы российских продуктов, на станцию доставят их «стандартное» количество, добавил он.

Вместе с продуктами на МКС должны отправить и новогодние подарки, без которых россияне остались в декабре из-за задержки с отправлением «Прогресса МС-16». Отмечалось, что несмотря на это, место на грузовике под подарки, рисунки и сюрпризы от семей осталось зарезервированным, и космонавты получат их в феврале.

В январе стало известно, что астронавты передали космонавтам 13 рационов питания. После этого в СМИ появилась информация, что российской еды на МКС осталось на две недели.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.


Александра Максимченко

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Страны
Россия
США
Проекты
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
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