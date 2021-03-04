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Особенности посадки и выращивания саженцев винограда

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Наступила весна, а значит самое время начинать закупать посадочный материал и облагораживать приусадебный участок. Что скажете насчет винограда? Это достаточно неприхотливая культура, выращивать которую можно как в южных, так и в северных регионах. Главное — это правильно выбрать посадочный материал.


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Виды саженцев

  • Одревесневшие. Они высаживаются в открытый грунт в середине весны, потому что им не страшны внезапные заморозки. У одревесневших саженцев винограда спящие почки, им всего лишь нужно обеспечить защиту от высыхания. Рекомендуем замульчировать почву около саженца небольшим слоем сухой земли, а еще можно укрыть его нетканкой. Это поможет сохранить достаточное количество влаги в грунте, чтобы саженец прижился и начал укоренение.
  • Вегетативные. Они высаживаются в открытый грунт ближе к началу лета, так как здесь уже присутствуют зеленые побеги. Весенние заморозки для вегетативных саженцев губительны. При пересадке/посадке важно сохранить земляной ком, чтобы корни не повредились.

Чаще всего виноград выращивают на плоских вертикальных опорах, поэтому расстояние в ряду между саженцами должно быть не менее 3 м. Если вы хотите посадить несколько грядок, то расстояние между ними соблюдайте +/- 2 м. Идеальное место для выращивания винограда — это южные границы участка, хорошо освещаемые солнцем. Это очень теплолюбивая культура, несмотря на то, что ученые вывели огромное количество сортов, которые спокойно можно выращивать на севере. Интересный факт о винограде: на скудных почвах (камни, песок, скала) он растет куда быстрее и дает богатый урожай. В то время как более плодородном грунте растение растет медленнее и часто замерзает зимой, так как наращивает жирующие побеги из-за чрезмерно большого содержания питательных веществ в почве.

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