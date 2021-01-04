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Космонавты на МКС остались без новогодних подарков

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Источник изображения: Фото: @roscosmosofficial

Россияне на Международной космической станции (МКС) остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16». Об этом агентству РИА Новости рассказали в службе психологической поддержки экипажа.

Подарки должны были отправить на станцию 11 декабря, однако запуск перенесли на 15 февраля. Несмотря на это, место на грузовике под подарки, рисунки и сюрпризы от семей остается зарезервированным.

При этом космонавты смогут в новогоднюю ночь поздравить коллег, поскольку захватили сувениры с собой заранее.

Ранее космонавты поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков пожелали россиянам и гражданам других стран беречь себя и быть внимательней к друг другу. Они подчеркнули, что сейчас самое главное это быть вместе, потому что сообща можно все преодолеть.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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Страны
Россия
США
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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