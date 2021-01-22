Войти
Lenta.ru

Космонавт рассказал об «экстренном» источнике еды на МКС

202
0
0
Геннадий Падалка
Геннадий Падалка.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Экипажи на МКС постоянно делятся друг с другом едой в случае непредвиденной ситуации. Об этом агентству РИА Новости рассказал космонавт Геннадий Падалка.

По его словам, российские и американские космонавты при проблемах с поставками еды запрашивают друг у друга помощь. «В мою бытность, когда я летал, пятый полет, у нас грузовик не пришел, мы попросили у них. Потом у них грузовик Dragon взорвался, наш там пришел, они попросили у нас», — сказал он, уточнив, что ничего экстренного в этой ситуации нет.

Также Падалка оценил вкусовые качества американских пайков. «Это великолепная еда. У нас хорошая еда, первые, скажем, блюда, соки натуральные. А у американцев очень хорошие вторые блюда мясные, всевозможные десерты. Очень большое разнообразие», — сказал он.

Ранее стало известно, что американская сторона передала российским космонавтам 13 рационов питания. После этого в СМИ появилась информация, что на МКС осталось российской еды на две недели.

В ноябре 2020 года был раскрыт рацион космонавтов на новогодние праздники. В праздничный паек вошли грейпфруты, лимоны, апельсины, шоколад, сушеные фрукты, конфеты, ягоды с сахаром, сгущенка, орехи, маслины, печенье, зефир в шоколаде, и пирожные. Кроме того, по желанию самих членов экипажа, на станцию могут отправить черную икру. Однако изобилия в еде на новогодние праздники у космонавтов не оказалось, так как отправка корабля «Прогресс МС-16», который должен был доставить продукты, была перенесена на 2021 год. Запасы еды на МКС рассчитываются на достаточно длительный срок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
11.01.2021
Запуск корабля "Прогресс МС-16" намечен на 15 февраля
16.10.2019
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
28.08.2017
Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
16.04.2013
Россия намерена вернуть утраченное лидерство в исследованиях Солнечной системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря