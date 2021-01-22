Космонавт рассказал об «экстренном» источнике еды на МКС

Экипажи на МКС постоянно делятся друг с другом едой в случае непредвиденной ситуации. Об этом агентству РИА Новости рассказал космонавт Геннадий Падалка.

По его словам, российские и американские космонавты при проблемах с поставками еды запрашивают друг у друга помощь. «В мою бытность, когда я летал, пятый полет, у нас грузовик не пришел, мы попросили у них. Потом у них грузовик Dragon взорвался, наш там пришел, они попросили у нас», — сказал он, уточнив, что ничего экстренного в этой ситуации нет.

Также Падалка оценил вкусовые качества американских пайков. «Это великолепная еда. У нас хорошая еда, первые, скажем, блюда, соки натуральные. А у американцев очень хорошие вторые блюда мясные, всевозможные десерты. Очень большое разнообразие», — сказал он.

Ранее стало известно, что американская сторона передала российским космонавтам 13 рационов питания. После этого в СМИ появилась информация, что на МКС осталось российской еды на две недели.

В ноябре 2020 года был раскрыт рацион космонавтов на новогодние праздники. В праздничный паек вошли грейпфруты, лимоны, апельсины, шоколад, сушеные фрукты, конфеты, ягоды с сахаром, сгущенка, орехи, маслины, печенье, зефир в шоколаде, и пирожные. Кроме того, по желанию самих членов экипажа, на станцию могут отправить черную икру. Однако изобилия в еде на новогодние праздники у космонавтов не оказалось, так как отправка корабля «Прогресс МС-16», который должен был доставить продукты, была перенесена на 2021 год. Запасы еды на МКС рассчитываются на достаточно длительный срок.