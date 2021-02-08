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В Пентагоне выступают за срочную модернизация вооружений США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бывший заместитель начальника главного штаба сухопутных войск США генерал Джек Кин заявил об отставании страны от России в плане модернизации ядерных вооружений.

Об этом пишет МК со ссылкой на Fox News. 

Он считает, что у США в ядерном арсенале есть серьезные слабости, которыми могут воспользоваться потенциальные противники.

Размер арсеналов двух стран совпадает согласно договору СНВ-III. Но в России подходит к концу десятилетняя программа модернизации ядерных вооружений, аналог которой в США находится в плачевном состоянии. США обязаны довести состояние своего ядерного арсенала до такого уровня, которое для РФ и Китая выглядело бы убедительным.

Генерал подчеркнул, что США отстают от Китая и России в плане неядерных вооружений, в частности, относительно наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет. Это опасно тем, что проигрывающая сторона может в ходе конфликта применить ядерное оружие. «Это чудовищный вариант развития событий», - отметил Кин.

Модернизация вооружений является неотложным вопросом, к решению которого Пентагон должен приступить немедленно, добавил генерал.

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Китай
Россия
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Проекты
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СНВ-3
Ядерный щит
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