"Мог дать урок и войскам, и авиаторам": умер экс-главком ВМФ Владимир Высоцкий

Сослуживцы рассказали, каким был экс-адмирал Высоцкий

5 февраля в возрасте 66 лет скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Высоцкий, сообщили в Клубе военачальников РФ. Причиной смерти главкома, по предварительным данным, мог стать оторвавшийся тромб или сердечный приступ. Высоцкий много сделал для флота и мог бы сделать еще больше, если бы продолжил службу, отмечают его сослуживцы.

«Владимир Сергеевич Высоцкий был прекрасный человек, исключительно высокой компетентности, способный глубоко и правильно оценивать складывающуюся обстановку, принимать продуманные и обоснованные решения по строительству флота и его применению. Почти все учебные заведения, в которых он учился, он закончил или с отличием, или с золотыми медалями», - сказал «Газете.Ru» хорошо знавший главнокомандующего Военно-морским флотом экс-заместитель главнокомандующего ВМФ России по воспитательной работе (2002-2011 годы) вице-адмирал Федор Смуглин.

По словам Смуглина, Высоцкий хорошо «умел работать с людьми». Будучи сыном активного участника Великой Отечественной войны, он «всегда чтил отца».

Военная карьера в семье Высоцких стала семейным делом.

У экс-главкома ВМФ остались двое детей. Сын продолжает традиции отца, служит в Военно-морском флоте. Служит и дочь.

«Он мне запомнился как исключительно порядочный и грамотный руководитель. Владимир Семенович заботился о подчиненных и требовал этого от командиров и командующих. Всегда бы готов прийти на помощь.

Все, что нужно было для флота, что было в его силах, он делал, и сделал бы еще больше, если бы продолжил службу», - подчеркнул Федор Смуглин.

Высоцкий был "волевой и цельной натурой", отметил в беседе с «Газетой.Ru» экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин. "В сфере строительства и боевого применения Военно-морского флота он проявил себя как выдающийся специалист и организатор. Этот человек добился бы успеха не только в Военно-морском флоте, но и в любом другом деле", - добавил Бурутин.

По словам военачальника, адмирал Высоцкий отличался глубокими знаниями не только в военно-морском деле, но и во многих других областях. Мог дать предметный урок и общевойсковым генералам, и авиаторам. Высоцкий был завсегдатаем букинистических магазинов, интересовался публикациями предыдущих периодов истории Вооруженных сил и флота.

«Общение с ним как обогащало, так и облагораживало. От Владимира Сергеевича всегда можно было почерпнуть много интересной информации. Без всякого преувеличения это был кладезь энциклопедических знаний», - поделился воспоминаниями Александр Бурутин.

Как обратил внимание в беседе с "Газетой.Ru" экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Виктор Кравченко, Высоцкий прошел все ступени флотской службы на надводных кораблях, не пропустил ни одной. Он руководил флотом в тяжелые времена, когда средств на реализацию кораблестроительных программ или не выделялось вовсе, или выделялось сравнительно мало. Кравченко запомнил коллегу как чуткого и отзывчивого человека.

«Вся его жизнь - хороший пример для подражания офицерам и адмиралам российского Военно-морского флота. Весь его жизненный путь - добросовестное служение ВМФ, которому он отдал практически всю свою сознательную жизнь. Очень жаль, что из жизни в таком возрасте уходят люди, которые еще очень много могли бы сделать и для флота, и для нашего Отечества», - подчеркнул Виктор Кравченко.

Владимир Высоцкий родился 18 августа 1954 года в городе Комарно Львовской области (Украинская ССР). В 1971 году будущий главком окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, в 1976 году - Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе с отличием. Затем служил на Тихоокеанском флоте командиром противолодочной группы и минно-торпедной части большого противолодочного корабля, помощником командира крейсера управления «Адмирал Сенявин».

В 1982 году Владимир Высоцкий окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и был назначен старшим помощником командира ракетного крейсера «Севастополь», затем старшим помощником командира тяжелого авианесущего крейсера «Минск» (1986-1988).

После окончания в 1990 году Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко с золотой медалью продолжил службу на Тихоокеанском флоте командиром тяжелого авианесущего крейсера «Минск» (1990-1992), затем был назначен заместителем командира (1992-1994), а впоследствии командиром 36-й дивизии ракетных кораблей (1994-1997).

В 1999 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с золотой медалью и был назначен на Северный флот начальником штаба - 1-м заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил, с 21 января 2002 года стал командующим этой флотилией.

20 августа 2004 года Владимир Высоцкий был назначен начальником штаба - 1-м заместителем командующего Балтийским флотом.

26 сентября 2005 года назначен командующим Северным флотом. 12 сентября 2007 года Владимир Высоцкий был выдвинут на должность главнокомандующего Военно-морским флотом, в которой и находился до мая 2012 года. Уйдя в отставку, работал заместителем генерального директора уранового холдинга АРМЗ госкорпорации "Росатом".

Владимир Высоцкий был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, многочисленными медалями.

Михаил Ходаренок