Шойгу сообщает о планах дополнительных закупок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности

Реутов (Московская область). 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провёл министр обороны России Сергей Шойгу.

"Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооружённых сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", - сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе АО "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения" в подмосковном Реутове.

По словам министра, "на основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности".

"Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", - сказал Шойгу.

Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.