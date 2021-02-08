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РИА Новости

Шойгу: у Минобороны появится "дополнительное" гиперзвуковое оружие

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. Минобороны России намерено провести дополнительные закупки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом стало известно в ходе совещания под руководством главы профильного ведомства Сергей Шойгу на базе АО "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения" в подмосковном Реутове, сообщает РИА Новости.

По словам министра, соответствующая работа была организована генеральным штабом Вооруженных сил совместно с Минпромторгом.

"Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", – анонсировал повестку совещания Сергей Шойгу.

Министр также указал, что развитие высокоточного оружия и оснащение им армейских соединений является вопросом, который находится на особом контроле президента России. О проделанной в этом направлении работе военным предстоит отчитаться перед Верховным главнокомандующим в апреле этого года.

Сергей Шойгу также проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа "Военно-промышленной корпорацией НПО Машиностроения", осмотрев готовый подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион".

Разработка предназначена для поражения надводных кораблей разных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных целей в условиях мощного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ранее радио Sputnik сообщило о том, что в Минобороны уточнили сроки начала серийного производства "Цирконов".

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