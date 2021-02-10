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Военно-промышленный курьер

Восемь махов не предел

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Источник изображения: Фото: gunsfriend.ru

Серийные поставки в войска гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся с 2022 года

В Министерстве обороны под руководством Сергея Шойгу проведен Единый день военной приемки. Цифры и факты, которые озвучиваются на таких мероприятиях, гражданской аудиторией порой воспринимаются равнодушно, поскольку речь идет, образно говоря, о «железе» – количестве поступивших в войска ВВСТ, а скажем, не о последней модели айфона. Но именно эти данные – самые точные и важные, поскольку отражают реальную картину оснащения нашей армии и флота новыми, современными видами вооружений и боевой техники. В них сконцентрированы самые передовые достижения наших инженеров, конструкторов, ученых, что позволяет Российской Федерации, несмотря на санкции, оставаться в числе ведущих держав мира.

Сразу подчеркнем, что планы по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники в 2020 году выполнены на 99,8 процента, о чем с удовлетворением доложил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Действительно цифра, несмотря на пандемию COVID-19, достаточно высокая. По ремонту техники она составляет 99,7 процента. Причем параллельно велась работа и по размещению государственного оборонного заказа 2021 года. «Благодаря практике заключения долгосрочных госконтрактов мы сегодня имеем 86,8 процента от объема ГОЗ», – отметил он.

Путь «Терминатора»

Надо ли говорить, насколько важно для нашей «оборонки», когда предприятиям поступают долгосрочные заказы, производится их предоплата. Это вселяет в трудовые коллективы уверенность, побуждает работать более эффективно. Взять, например, серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон». Раздавались голоса, что они, мол, начнутся не скоро. Но уже разработан и утвержден конкретный график их поступлений в войска с начала следующего года.

«Серийные поставки «Цирконов» начнутся с 2022 года», – заявил Криворучко. Особое внимание, по его словам, Министерством обороны уделяется развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия. АО «НПО машиностроения», например, в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше восьми Махов. Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки – проведению пусков с подводных носителей, завершить госиспытания в 2021-м и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года.

“ Полк, оснащенный ракетным комплексом мобильного базирования «Ярс-С», заступит на боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, перевооружение соединения будет завершено в полном объеме ”

Наряду с реализацией текущих заданий ГОЗ предприятия промышленности совместно с органами военного управления ведут разработку и практическое опробование новых и модернизированных образцов ВВТ. Например, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила первую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», изготовленных на шасси танка Т-90А (напомним, «ВПК» не раз ставил вопрос о том, чтобы БМПТ «Терминатор» пошел в серию и был принят на вооружение).

ПАО «Завод «Тула» завершило опытно-конструкторскую работу «Богомаз», в рамках которой создана перспективная машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой.

В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард». В декабре под Оренбургом заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками. В этом же месяце из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» произведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве четырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью, подтверждены качество и надежность серийных партий.

Недавний запуск с космодрома Плесецк тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» также подтвердил возможность выведения на низкую орбиту полезной нагрузки массой до 23 тонн. В рамках выполнения программы запусков 2020 года расчетами Воздушно-космических сил в IV квартале ракетами-носителями «Союз-2.1б» выведены на орбиту космические аппараты «Глонасс-К» и блок из трех космических аппаратов «Гонец-М». Аппаратура работает в штатном режиме.

До конца 2021 года четвертый полк Барнаульской дивизии РВСН заступит на боевое дежурство на подвижном грунтовом ракетном комплексе «Ярс-С». Об этом в ходе Единого дня приемки военной техники сообщил командир дивизии генерал-майор Александр Прокопенков. «Продолжается перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С», – сказал он. – Она с декабря 2020 года несет боевое дежурство в составе трех ракетных полков. Полк, оснащенный ракетным комплексом мобильного базирования «Ярс-С», заступит на боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, перевооружение соединения будет завершено в полном объеме». Надежность поступивших на вооружение межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», поставленных на боевое дежурство в 2020 году, подтверждена успешным учебно-боевым пуском контрольно-серийной ракеты в ходе тренировки стратегических ядерных сил 9 декабря 2020 года.

В целом же в IV квартале 2020 года принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования, 22 составные части подвижных и стационарных комплексов.

«Триумф» для ВКС

Сухопутные и Воздушно-десантные войска получили в четвертом квартале 2020 года 244 единицы новых и отремонтированных образцов бронетанкового вооружения и техники. В частности, 86 новых и 158 отремонтированных единиц. А также 996 новых и 85 отремонтированных автомобилей, более 350 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», более 920 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

В интересах ВКС поставлены полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», 15 новых и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 прошедших ремонт вертолетов, шесть единиц космических средств, 50 новых и 46 отремонтированных РЛС.

В интересах Военно-морского флота – четыре новых боевых корабля, одна новая и одна отремонтированная подводные лодки, девять новых и 11 отремонтированных кораблей и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, береговой ракетный комплекс «Бал».

А как будет решается вопрос формирования ГОЗ на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов? Речь об этом шла на коллегии Минобороны несколько раньше. Для достижения требуемого уровня оснащения войск МО РФ совместно с Минфином и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счет привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024–2027 годах. Это позволит сохранить плановые объемы поставок ВВСТ, обеспечить загрузку предприятий ОПК в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, даст возможность исключить рост стоимости госконтрактов и незапланированные дополнительные расходы федерального бюджета. Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года составит более 71 процента, а обеспеченность ВС РФ военной техникой превысит 98 процентов.

Для достижения этих показателей в 2021 году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. В рамках ГО3-2021 уже осуществлена подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками (исполнителями). Их реализация обеспечит сбалансированное оснащение Вооруженных сил. Темпы поставок техники в российские войска сохранятся в 2021–2023 годах. В 2021-м российские войска получат более 3,4 тысячи единиц новой и 1,7 тысячи отремонтированной техники.

Как известно, президент России поставил перед Минобороны задачу – к 2024 году довести уровень современной техники в силах общего назначения до 76 процентов. Нет сомнения в том, что будет продолжена практика заключения долгосрочных контрактов в рамках ГОЗ с опережающим финансированием. Такой подход обеспечит дальнейшее ритмичное переоснащение армии и флота.


Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года

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