Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море

ЦАМТО, 5 февраля. С начала 2021 года отмечается достаточно высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ. При этом наибольшее внимание российской общественности привлечено к действиям американских ВМС в акватории Черного моря.

НАТО действительно уделяет повышенное внимание данному региону. Анализ активности иностранных военных кораблей в акватории Черного моря показал, что количество их заходов, начиная с 2014 года, возросло и в среднем составляет от 20 до 25 за год.

Регулярное военное присутствие сил НАТО вблизи российских границ не способствует укреплению мира и стабильности, о которых так любят говорить в США и Европе. При этом присутствие военных кораблей внерегиональных государств в Черном море, как правило, обосновывается вымышленными угрозами Североатлантическому альянсу со стороны России.

В настоящее время в акватории Черного моря действуют эсминцы УРО "Дональд Кук" и "Портер", а также танкер "Ларами". В связи с этим различными военными экспертами инициируются дискуссии, в которых Российскую Федерацию призывают к более активному и даже агрессивному реагированию на присутствие кораблей США в Черноморском регионе.

Однако, если отбросить эмоции и подойти с позиции международного права, то нахождение кораблей ВМС США в акватории Черного моря не противоречит конвенции Монтре 1936 года. Например, находящиеся в данный момент корабли УРО, не превышают по суммарному тоннажу параметры, установленные в Конвенции.

При этом танкер "Ларами" не входит в общий учет, так как является вспомогательным судном, не имеет какого-либо вооружения и вошел в акваторию отдельно от военных кораблей.

Вместе с тем, нахождение кораблей ВМС иностранных государств в Черном море не остается незамеченным для российской группировки войск и сил в этом регионе. Вооруженные Силы Российской Федерации постоянно отслеживают обстановку и военную деятельность блока НАТО по всему периметру российских границ.

Кораблями ВМФ РФ осуществляется непосредственное сопровождение и слежение оружием за действиями военно-морских сил НАТО. В готовности к применению находятся современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные системы, а также морская авиация.

В руководстве Североатлантического альянса хорошо понимают, что в случае малейшей угрозы военной безопасности России корабли НАТО будут уничтожены в считанные минуты.

В связи с этим принятие каких-либо агрессивных действий со стороны России нецелесообразно, так как это может привести к эскалации конфликтной ситуации. Американские военные знают об этом, и это заставляет их придерживаться норм международного права.