Невидимая "рука" флота

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как переоснащение береговой артиллерии ВМФ меняет расклад сил в регионах

Советский ВМФ имел три основные ударные силы: подводные лодки и надводные корабли с крылатыми ракетами на борту, морскую ракетоносную авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска (БРАВ). Об истории большинства флотских частей и соединений написана масса книг, созданы исторические интернет-сайты. Есть даже полная энциклопедия истории морской авиации. История же частей БРАВ остается практически неизвестной. Во многом это связано с тем, что эти войска дислоцировались в очень удаленных местностях — таких как остров Кильдин или мыс Крильон на Сахалине. Да и частей таких было не так уж и много. Поэтому к ним применим термин "невидимые" или скорее "неизвестные войска ВМФ". Между тем именно они решали важнейшую задачу защиты берегов нашей страны.

В конце 1980-х БРАВ включали в себя 11 дивизионов, оснащенных береговым ракетным комплексом "Редут", и десяток — с БРК "Рубеж". Каждый дивизион мог залпом выпустить восемь ракет. Именно тогда была создана концепция ракетных береговых бригад, состоящих из противокорабельных комплексов оперативно-тактического и тактического назначения. Одна такая бригада могла прикрыть до 300 км побережья. Термин же "артиллерийская" в названии БРАВ означает, что в их составе есть артформирования. В настоящее время только в одной 11-й бригаде есть береговая 130-миллиметровая артиллерийская батарея с установками "Берег".

Промышленность начала создавать береговые ракетные комплексы нового поколения с конца 1980-х. Из всех разработок, которые велись тогда, на вооружение в итоге был принят только комплекс "Бал". Дивизионный комплект этой системы включает в себя четыре пусковые установки с восемью ракетами "Уран", четыре транспортно-заряжающие и две машины управления.

Основой же береговых ракетных войск нынешнего времени стал другой комплекс — "Бастион". Удивительно, но изначально он создавался на экспорт: в 2000-е "Бастионы" поставлялись во Вьетнам и в Сирию.

Ввод кораблей НАТО в Черное море после августовской войны 2008-го изменил отношение к технической оснащенности вооруженных сил. Черноморский флот в 2009–2011 годах получил три комплекта "Бастионов". Тогда же первый дивизион комплексов "Бал" прибыл в Каспийск. Высокая мобильность комплексов позволила перебросить их в Крым и в 2014 году. Именно тогда "Бастион" стал одним из медийных символов российской военной мощи.

"Бастион" с ракетами "Оникс" является высокомобильной системой и может прикрывать до 500 км побережья России. Комплекс предназначен для поражения морских целей в условиях активного противодействия. Его ракеты способны классифицировать цели и распределять их между собой. В состав комплекта входят четыре пусковые установки с восемью "Ониксами", четыре транспортно-заряжающие и две машины управления "Монолит". Целеуказание комплекс может получать как от "Монолита", так и из иных источников — начиная с морского пехотинца с терминалом комплекса "Стрелец" и заканчивая космическими системами.

С 2014 года ВМФ ежегодно получает новые комплексы "Бал" и "Бастион". В 2019-м в состав ВМФ уже вошли два дивизиона "Бастионов" и "Балов". Еще три дивизиона "Бастионов" пополнят состав БРАВ до конца этого года.

В 2016-м комплекс "Бастион" из состава ЧФ был переброшен в Сирию, где впервые использован по сухопутной цели. Тогда стало ясно, что это — качественно новый вид оружия, которым можно эффективно уничтожать как морские, так и береговые цели. В ноябре этого же года комплексы "Бал" и "Бастион" были развернуты на Курильских островах. В советское время там стояли береговые ракетные комплексы, но в 1995 году их оттуда вывели. Теперь они вернулись.

Прошлой осенью дивизион "Бастионов" был развернут и успешно провел стрельбы на военной базе "Северный Клевер" на острове Котельный. Стоит отметить, что в этих районах Северного Ледовитого океана ракетных пусков никогда не осуществлялось. Со временем береговые ракетные комплексы могут быть развернуты и на других военных базах арктических войск.

В последнее время на Западе популярен термин "зона ограничения доступа". Он подразумевает, что силы НАТО не могут проникнуть туда без угрозы получения неприемлемого ущерба. "Бастионы" и "Балы" входят в число основных средств уничтожения морских целей в таких зонах. С точки зрения НАТО сейчас они расположены в Крыму, в Калининградской области, на полуострове Камчатка и в ряде других мест России. Каждый раз, когда корабли ВМС США и стран НАТО приближаются к берегам Крыма или Калининградской области, ракетные комплексы берут их на сопровождение радарами и ракетами. Как показала история с эсминцем "Дональд Кук", на натовских генералов это производит должное впечатление.

По состоянию на май 2019 года БРАВ ВМФ РФ имеют ориентировочно 13 дивизионов комплекса "Бастион" и семь дивизионов "Бал". По сути, береговые ракетно-артиллерийские войска вернулись к количественному уровню времен СССР, но — при более высоких качественных показателях.

Оснащенность современных БРАВ оружием можно оценить в 95%, что на данный момент делает их самым современным видом войск российской армии.

В связи с фактическим уничтожением США договора о ДРСМД появилась возможность довооружить береговые комплексы "Бастион" крылатыми ракетами "Калибр" и новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В таком случае у ВМФ будет сверхдлинная "рука", позволяющая контролировать огромные морские просторы. Теперь с побережья Крыма можно будет держать под прицелом даже авианосцы, находящиеся вблизи берегов Сицилии.

Дмитрий Болтенков