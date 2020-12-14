Российские военные предлагают снизить военную напряженность в Арктике

Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике.

Северный флот РФ усиливают в ответ на рост активности НАТО в Арктике

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Арктика должна стать регионом низкой военной напряженности, там нет вызовов, требующих применения военной силы, заявил начальник штаба Северного флота России вице-адмирал Владимир Гришечкин.

"В настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы", - сказал Гришечкин на международном арктическом форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в пятницу.

"На международном уровне Российская Федерация выступает за взаимодействие и взаимодополняющие усилия государств в полярных широтах, формирование международного партнерства в интересах сохранения арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности", - цитирует вице-адмирала пресс-служба Северного флота РФ.

Гришечкин заявил, что в Арктике близи российских границ выросла интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО.

"В качестве адекватной реакции на рост боевого потенциала стран НАТО в Арктике на флот осуществляется поставка современных образцов вооружения, военной и специальной техники общего назначения, в том числе: атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами, фрегатов и десантных кораблей, зенитных ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь", береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", летательных аппаратов противолодочной авиации, а также вспомогательных судов различного назначения", - сказал начальник штаба Северного флота.

Он заявил, что Северный флот получает новые подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей", вооруженные баллистическими ракетами "Булава". В частности, по словам вице-адмирала, в 2020 году в состав флота вошел второй ракетный крейсер нового поколения - "Князь Владимир".

"Исходя из своего предназначения группировка содержится в постоянной готовности к выполнению задач сдерживания от развязывания агрессии против России. Данное оружие в первую очередь рассматривается как оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире", - заявил Гришечкин.

Начальник штаба Северного флота сказал, что планируется развивать портовую инфраструктуру побережья арктических морей. По его словам Гришечкина, это "позволит силам Северного флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности Северного морского пути".

9 декабря командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что российским военным пришлось принимать дополнительные меры в связи с ростом активности НАТО в Арктике.

"Ближайшими перспективными планами предусмотрено дальнейшее развитие противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны", - сказал Моисеев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Военно-политическим руководством США и НАТО, якобы демонстрируя вклад в обеспечение "свободы судоходства" по миру, реализуются практические меры по обеспечению регулярного присутствия в Баренцевом море и в акватории Северного морского пути, наращиванию возможностей национальных и объединенных вооруженных сил по ведению военных действий в арктическом регионе", - заявил Моисеев.

Ранее Северный флот сообщил, что в Арктику стали чаще заходить корабли НАТО. В частности, в октябре и ноябре российский крейсер "Маршал Устинов" следил за эсминцем ВМС США "Росс" в Баренцевом и Норвежском морях, а также сопроводил его до южных районов Норвежского моря.

"Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".