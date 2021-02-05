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Naked Science

Индия представила макет беспилотного ведомого для своих истребителей

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Warrior
Warrior.
Источник изображения: Марина Лысцева

Индийское промышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представило полноразмерный макет беспилотного ведомого. Он должен взаимодействовать прежде всего с истребителем HAL Tejas.

Макет перспективного беспилотного летательного аппарата Warrior представили на открывшейся международной авиационно-космической выставке Aero India 2021. Он стал частью программы Combat Air Teaming System (CATS), которую реализуют не первый год. Предполагается, что беспилотник сможет взаимодействовать с пилотируемыми самолетами — прежде всего с индийским истребителем HAL Tejas. Один самолет будет способен управлять несколькими БПЛА Warrior.

Первый этап опытно-конструкторских работ по программе рассчитан до 2024 года. Начать летные испытания полномасштабного опытного образца хотят примерно в 2025-м.

Warrior

Источник изображения: Марина Лысцева

Одна из главных особенностей летательного аппарата — широкое применение технологии стелс. Известно также, что БПЛА получит бортовую радиолокационную станцию.

Warrior

Источник изображения: Марина Лысцева

Warrior должен иметь максимальную взлетную массу в 1300 килограммов. Предполагается, что он получит два турбореактивных двигателя HAL РТАЕ-7. Максимальная скорость Warrior должна составить М=0,7, а дальность полета аппарата будет достигать 800 километров. Масса вооружений — до 250 килограммов. В числе них могут быть ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

Warrior

Источник изображения: Марина Лысцева

Концепция беспилотного ведомого стала весьма популярной в последние годы. По мнению экспертов, применение таких аппаратов снизит риск для летчиков и в целом сделает боевую авиацию еще эффективнее. Некоторые специалисты даже говорят о «революции» в сфере ее применения. Так этот или нет, покажет время.

Warrior

Источник изображения: Марина Лысцева

Напомним, в прошлом году Boeing выкатила прототип перспективного беспилотного ведомого Loyal Wingman, создаваемого по заказу ВВС Австралии. Аппарат получит широкие боевые возможности: благодаря применению крупных сменных носовых отсеков он сможет нести самое разное оборудование.

А недавно Минобороны Великобритании выдало компании Spirit AeroSystems контракт на строительство прототипа беспилотного ведомого, который в будущем поступит на вооружение Королевских ВВС. Первый полет машина должна совершить к 2023 году.

Что касается России, то в качестве беспилотного ведомого для истребителей иногда рассматривают новый ударный БПЛА «Охотник». Отметим, что, согласно данным, представленным в прошлом году, аппарат уже прошел испытания с имитаторами ракет класса «воздух — воздух».

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Россия
Продукция
B-2 Spirit
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