Войти
bmpd.livejournal.com

Перспективный индийский беспилотный летательный аппарат Warrior

67
0
0

На открывшейся 3 февраля 2021 года в Индии в Бангалоре международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 индийское государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) впервые представило полноразмерный макет разрабатываемого им беспилотного летательного аппарата Warrior, создаваемого в рамках реализуемой уже около пяти лет перспективной программы Combat Air Teaming System (CATS), и предназначенного для взаимодействия с пилотируемыми боевыми самолетами в соответствии с популярной сейчас концепцией "верного ведомого" ("Loyal Wingman").

Представленный в экспозиции международной авиационно-космической выставки Aero India 2021 полноразмерный макет индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), и предназначенного для взаимодействия с пилотируемыми боевыми самолетами в соответствии с концепцией "верного ведомого". Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Сообщается, что первый этап ОКР по программе CATS рассчитан до 2024 года, после чего планируется переход к техническому проекту. "Через один-два года" планируется начать летные испытания масштабируемо уменьшенного демонстратора аппарата Warrior, а начало летных испытаний полномасштабного опытного образца намечено примерно на 2025-2026 годы.

БЛА Warrior предназначен для взаимодействия в первую очередь с индийскими истребителями HAL Tejas, а затем и с перспективными индийскими боевыми самолетами, причем заявлено что один Tejas будет способен управлять действиями нескольких БЛА Warrior.

Сообщается, что БЛА Warrior должен быть относительно небольшим аппаратом с максимальным взлетным весом 1300 кг. По данным индийских ресурсов, БЛА должен быть оснащен двумя индийскими малогабаритными турбореактивными двигателями HAL РТАЕ-7 тягой по 400 кг (ввиду маломощности данных двигателей это выглядит сомнительным). Заявлены максимальная скорость М=0,7, дальность полета до 800 км и продолжительность полета до 80 минут.

Аппарат выполнен с широким применением технологии малозаметности и должен нести вооружение общей массой до 250 кг в двух внутренних отсеках и под крыльями, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". На представленном на Aero India 2021 макете Warrior в двух внутренних боковых отсеках вооружения находятся по одному макету индийской перспективной малогабаритной крылатой ракеты DRDO Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) массой 125 кг, а под крылом выложены, изображая внешнюю подвеску, две перспективные индийские ракеты малой дальности класса "воздуx-воздух" DRDO Next Generation - Close Combat Missile (NG-CCM) c инфракрасной системой наведения. Заявлено, что БЛА должен быть оснащен бортовой РЛС.

Помимо БЛА Warrior, в рамках программы CATS для применения с истребителей Tejas и перспективных самолетов создаются также образцы высокоточного дальнобойного авиационного управляемого вооружения. Рядом с макетом БЛА Warrior в экспозиции Aero India 2021 был представлен полноразмерный макет истребителя HAL Tejas Mk 1A с подвешенными под ним макетами cоздаваемыx по программе CATS оперативно-тактичeской малозаметной авиационной крылатой ракеты Hunter с заявленной дальностью "более 200 км" и проникающей боевой частью (внешне это примерный аналог известной европейской ракеты KEPD Taurus) и ракеты ALFA-S - последняя является кассетным боеприпасом, несущим внутри шесть барражирующих боеприпасов, разработанных HAL совместно со стартапом из Бангалора Newspace Research and Technologies. Барражирующий боеприпас оснащен складным крылом, поршневым двигателем с толкающим винтом и имеет дальность действия после отделения от ракеты-носителя "более 100 км". Заявлена возможность "роевого" применения данных боеприпасов.

Полноразмерный макет индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS). На переднем плане барражирующий боеприпас, входящий в состав совместно разработанной HAL и компанией Newspace Research and Technologies также в рамках программы CATS авиационной системы оружия ALFA-S. Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Полноразмерный макет индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS). Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Демонстрируемые в качестве состава вооружения индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), индийские перспективные малогабаритная крылатая ракета DRDO Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) массой 125 кг (во внутреннем отсеке вооружения) и ракета малой дальности класса "воздуx-воздух" DRDO Next Generation - Close Combat Missile (NG-CCM) c инфракрасной системой наведения. Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Представленный совместно с макетом индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), полноразмерный макет индийского истребителя HAL Tejas Mk 1A с подвешенными под ним макетами cоздаваемыx также по программе CATS оперативно-тактичeской малозаметной авиационной крылатой ракеты Hunter с заявленной дальностью "более 200 км" и проникающей боевой частью, и ракеты ALFA-S, являющейся кассетным боеприпасом, несущим внутри шесть барражирующих боеприпасов, разработанных HAL совместно с компанией Newspace Research and Technologies.Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Барражирующий боеприпас, входящий в состав совместно разработанной HAL и компанией Newspace Research and Technologies в рамках программы CATS авиационной системы оружия ALFA-S. Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Tejas
Р-79-300
Компании
DRDO
HAL
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.06.2020
О проблемах Индии с реактивными двигателями для истребителей
20.03.2019
Индия боится военно-воздушной победы над Пакистаном
20.02.2017
"Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
05.02.2014
Индия делает ставку на ВВС
23.03.2012
Индийский двигатель для истребителя Tejas подорожал в семь раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:35
  • 24
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 04.02 21:01
  • 1
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
  • 04.02 17:38
  • 3
Растратчики госсредств спокойно покидают Россию
  • 04.02 16:55
  • 177
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 04.02 15:54
  • 0
Американские бомбардировщики B-1 Lancer направляются в Норвегию
  • 04.02 15:31
  • 2
6G: Фантастика? Не совсем…
  • 04.02 14:10
  • 22
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 04.02 13:13
  • 3
Москва и Дели достигли предварительной договоренности о совместном производстве истребителей МиГ-35 - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:56
  • 56
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 04.02 12:39
  • 2
Получен запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ - замглавы ФСВТС РФ
  • 04.02 12:14
  • 3
The National Interest (США): российская армия столкнется с демографическим кризисом
  • 04.02 12:05
  • 1
РФ пока не получала заявки Индии на покупку Су-57, но интерес к нему есть - замглавы ФСВТС
  • 04.02 10:28
  • 167
Космонавтика Илона Маска
  • 04.02 09:52
  • 27
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 04.02 08:50
  • 62
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)