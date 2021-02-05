Перспективный индийский беспилотный летательный аппарат Warrior

На открывшейся 3 февраля 2021 года в Индии в Бангалоре международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 индийское государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) впервые представило полноразмерный макет разрабатываемого им беспилотного летательного аппарата Warrior, создаваемого в рамках реализуемой уже около пяти лет перспективной программы Combat Air Teaming System (CATS), и предназначенного для взаимодействия с пилотируемыми боевыми самолетами в соответствии с популярной сейчас концепцией "верного ведомого" ("Loyal Wingman").

Представленный в экспозиции международной авиационно-космической выставки Aero India 2021 полноразмерный макет индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), и предназначенного для взаимодействия с пилотируемыми боевыми самолетами в соответствии с концепцией "верного ведомого". Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Сообщается, что первый этап ОКР по программе CATS рассчитан до 2024 года, после чего планируется переход к техническому проекту. "Через один-два года" планируется начать летные испытания масштабируемо уменьшенного демонстратора аппарата Warrior, а начало летных испытаний полномасштабного опытного образца намечено примерно на 2025-2026 годы.

БЛА Warrior предназначен для взаимодействия в первую очередь с индийскими истребителями HAL Tejas, а затем и с перспективными индийскими боевыми самолетами, причем заявлено что один Tejas будет способен управлять действиями нескольких БЛА Warrior.

Сообщается, что БЛА Warrior должен быть относительно небольшим аппаратом с максимальным взлетным весом 1300 кг. По данным индийских ресурсов, БЛА должен быть оснащен двумя индийскими малогабаритными турбореактивными двигателями HAL РТАЕ-7 тягой по 400 кг (ввиду маломощности данных двигателей это выглядит сомнительным). Заявлены максимальная скорость М=0,7, дальность полета до 800 км и продолжительность полета до 80 минут.

Аппарат выполнен с широким применением технологии малозаметности и должен нести вооружение общей массой до 250 кг в двух внутренних отсеках и под крыльями, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". На представленном на Aero India 2021 макете Warrior в двух внутренних боковых отсеках вооружения находятся по одному макету индийской перспективной малогабаритной крылатой ракеты DRDO Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) массой 125 кг, а под крылом выложены, изображая внешнюю подвеску, две перспективные индийские ракеты малой дальности класса "воздуx-воздух" DRDO Next Generation - Close Combat Missile (NG-CCM) c инфракрасной системой наведения. Заявлено, что БЛА должен быть оснащен бортовой РЛС.

Помимо БЛА Warrior, в рамках программы CATS для применения с истребителей Tejas и перспективных самолетов создаются также образцы высокоточного дальнобойного авиационного управляемого вооружения. Рядом с макетом БЛА Warrior в экспозиции Aero India 2021 был представлен полноразмерный макет истребителя HAL Tejas Mk 1A с подвешенными под ним макетами cоздаваемыx по программе CATS оперативно-тактичeской малозаметной авиационной крылатой ракеты Hunter с заявленной дальностью "более 200 км" и проникающей боевой частью (внешне это примерный аналог известной европейской ракеты KEPD Taurus) и ракеты ALFA-S - последняя является кассетным боеприпасом, несущим внутри шесть барражирующих боеприпасов, разработанных HAL совместно со стартапом из Бангалора Newspace Research and Technologies. Барражирующий боеприпас оснащен складным крылом, поршневым двигателем с толкающим винтом и имеет дальность действия после отделения от ракеты-носителя "более 100 км". Заявлена возможность "роевого" применения данных боеприпасов.

Полноразмерный макет индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS). На переднем плане барражирующий боеприпас, входящий в состав совместно разработанной HAL и компанией Newspace Research and Technologies также в рамках программы CATS авиационной системы оружия ALFA-S. Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Полноразмерный макет индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS). Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Демонстрируемые в качестве состава вооружения индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), индийские перспективные малогабаритная крылатая ракета DRDO Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) массой 125 кг (во внутреннем отсеке вооружения) и ракета малой дальности класса "воздуx-воздух" DRDO Next Generation - Close Combat Missile (NG-CCM) c инфракрасной системой наведения. Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Представленный совместно с макетом индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), полноразмерный макет индийского истребителя HAL Tejas Mk 1A с подвешенными под ним макетами cоздаваемыx также по программе CATS оперативно-тактичeской малозаметной авиационной крылатой ракеты Hunter с заявленной дальностью "более 200 км" и проникающей боевой частью, и ракеты ALFA-S, являющейся кассетным боеприпасом, несущим внутри шесть барражирующих боеприпасов, разработанных HAL совместно с компанией Newspace Research and Technologies.Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева

Барражирующий боеприпас, входящий в состав совместно разработанной HAL и компанией Newspace Research and Technologies в рамках программы CATS авиационной системы оружия ALFA-S. Бангалор, 03.02.2021 (с) Марина Лысцева