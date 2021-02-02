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Интерфакс-АВН

Астронавты NASA в ходе выхода в открытый космос завершили модернизацию системы энергоснабжения МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: РИА Новости

Вашингтон. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в понедельник в ходе выхода в космический вакуум с борта Международной космической станции (МКС) завершили работы по модернизации системы ее энергоснабжения, а также установили на ее внешней стороне новые видео камеры высокого разрешения, сообщило NASA.

Выход дуэта из шлюза Quest американского сегмента станции начался в 07:56 по времени Восточного побережья США (15:56 мск). Он продолжался более пяти часов.

Астронавты, в частности, установили адаптер для подключения новой литий-ионной батареи на сегменте P-4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных батарей, тем самым завершив модернизацию системы энергоснабжения станции. Обновление системы энергоснабжения МКС началось январе 2017 года. За прошедшее время в ходе 11 выходов в открытый космос астронавтами было демонтировано в общей сложности 48 устаревших никель-водородных аккумуляторов, накапливающих и распределяющих энергию от солнечных батарей, и установлено вместо них 24 более мощных литий-ионных.

Затем на правой стороне фермы станции они заменили камеру высокого разрешения взамен вышедшей из строя и подключили к ней кабели. Астронавты также установили новые камеры на американском научном модуле Destiny и руке-манипуляторе японского научного модуля Kibo.

Это уже второй выход астронавтов Хопкинса и Гловера в открытый космос с борта МКС для монтажных работ за последние две недели. 21 января они установили на модуле Columbus Европейского космического агентства (ESA) коммуникационный терминал Ka-диапазона с антенной, который должен обеспечить независимую линию широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями.

В общей сложности это уже 234-й выход членов экипажа МКС в открытый космос за всю 20-летнюю историю станции. За это время на ней побывало 242 человека из 19 стран мира. Было проведено более трех тысяч различных исследований по разработкам ученых из 108 стран мира.

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Страны
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
МКС
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