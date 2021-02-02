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Интерфакс-АВН

Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей

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Проходная ОАО НПК "Уралвагонзавод"
Проходная ОАО НПК "Уралвагонзавод".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Минобороны РФ в пользу АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" (НПК "УВЗ") 224 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил кассацию ведомства.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 14 сентября 2020 года оставил в силе постановление Арбитражного суда Москвы, который 30 июня решил взыскать с Минобороны РФ в пользу АО "НПК УВЗ" задолженность по госконтракту от 7 ноября 2017 года в размере 218,6 млн рублей. При этом апелляционный суд решил взыскать с Минобороны РФ в пользу НПК "УВЗ" и 5 млн рублей неустойки, а также неустойку с 18 марта 2020 года по день фактической оплаты долга. Во взыскании этих денежных средств суд первой инстанции отказал.

НПК просила суд взыскать с Минобороны РФ 218,6 млн рублей долга, 5 млн рублей неустойки, а также неустойку по день фактического исполнения обязательств. Иск был мотивирован тем, что Минобороны не выполняет обязательства по оплате выполненных работ.

Из документов следует, что в соответствии с контрактом "УВЗ" выполнил работы по техническому содержанию оборудования стоимостью 364,4 млн рублей. Минобороны не представило мотивированные отказы от подписания актов приемки, на конкретные недостатки в предъявленных работах не указало, в связи с чем завод настаивает на наличии задолженности за выполненные работ в размере 218,6 млн рублей.

Поскольку ведомство в установленные сроки оплату не произвело, завод начислил 5 млн рублей неустойки.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 100% принадлежат госкорпорации "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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5 комментариев
№1
02.02.2021 10:00
Это то о чем я говорил тут,УВЗ судится с множеством предприятий и МО и когда эта эпопея кончится неизвестно.
0
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№2
02.02.2021 11:57
Цитата, mikeinside сообщ. №1
А по-моему, очень даже здоровая ситуация что практически все суды решили наказать безалаберность чиновников. Продукция отгружена, рабочим ВПК пора выдавать зарплату. А эти бормочут чё-то невнятное - неустойка! Глядишь в МО и догадаются что не плохо бы немного порядка. Коли голова не варит так через другое место подсказать можно.
0
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№3
02.02.2021 15:58
Платить надо по счетам на УВЗ то же кушать хотят. А вообще в СССР о таком и подумать не могли.
0
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№4
02.02.2021 16:34
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
А по-моему
Дружище, Вас из кибуца выгнали? Я просто интересуюсь, Вы тут в каждой бочке затычка.
+1
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№5
02.02.2021 19:58
Цитата, gvinpin сообщ. №4
Пожалуйтесь админу
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