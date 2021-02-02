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ТАСС

Россия представит более 200 образцов военной продукции на выставке Aero India 2021

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MiG-35D
Самолет МиГ-35Д.
Источник изображения: Максим Брянский

Как сообщили в Ростехе, также планируется презентовать перспективные гражданские программы в сфере электроники, двигателе- и авиастроения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представит более 200 образцов продукции военного назначения на международной выставке Aero India 2021, которая пройдет с 3 по 5 февраля в индийском городе Бангалор. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"Всего покажем более 200 образцов продукции военного назначения. В том числе демонстрируем Су-57Э - в Индию мы привезли модель самолета, которая дает представление об этом уникальном истребителе. Покажем и другие наши "бестселлеры" - Су-35, МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А", - проинформировал Кладов.

По его словам, на выставке также будет представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. "Это идеальная машина для местных климатических и физико-географических условий. Уверен, большое внимание привлекут и другие наши вертолеты: Ми-28НЭ, Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также вертолет радиолокационного дозора Ка-31", - отметил Кладов.

"В этом году мы представляем в Бангалоре множество новейших российских разработок - авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы. Кроме того, планируем презентовать наши перспективные гражданские программы в сфере электроники, двигателе- и авиастроения", - подытожил Кладов.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии.

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