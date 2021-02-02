Рособоронэкспорт представит новейшие российские разработки в области авиации, ПВО и РЭБ на выставке Aero India 2021

ЦАМТО, 1 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует единую экспозицию российских предприятий промышленности на Международной авиакосмической выставке Aero India 2021, которая пройдет с 3 по 5 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре (Индия).

"Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство. С каждым годом крепнет военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия. Рособоронэкспорт готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, в том числе в области авиации, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем. Мы реализуем совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В единой российской экспозиции, расположенной в павильоне А, будут представлены стенды Рособоронэкспорта, АО "Швабе" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". На выставке будут работать делегации ведущих российских самолетостроительных, вертолетостроительных и двигателестроительных холдингов АО "ОАК", АО "Вертолеты России" и АО "ОДК".

Всего на своем стенде (А 8.5) компания представляет более 200 экспонатов продукции военного назначения, в том числе модели перспективного многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57Э, многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, двухместного многофункционального фронтового истребителя МиГ-35Д, военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А, легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, Рособоронэкспорт покажет модели автомобилей "Тайфун К-63968", "Тайфун К-53949" и защищенного санитарного автомобиля "Линза".

Ожидается повышенное внимание к представленной на выставке новинке российской оборонной промышленности – впервые демонстрируемой за рубежом РЛС П-18-2 "Прима", способной эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе произведенные с применением технологий Stealth.

Из демонстрируемой Рособоронэкспортом на Aero India 2021 продукции российской авиационной промышленности большой интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе также вызывают модернизированный боевой вертолет Ми-28НЭ, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" и "Орлан-10Е", а также современные и перспективные авиационные средства поражения.

В регионе повышенным спросом традиционно пользуются российские средства ПВО и РЭБ: зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" в различных исполнениях, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", а также средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент".

В рамках выставки на стенде Рособоронэкспорта пройдет презентация нового продукта компании – системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая включает в себя комплексы обнаружения, радиоэлектронного подавления дронов и зенитные ракетные комплексы для их физического уничтожения.

"Рособоронэкспорт в 2020 году одним из первых отреагировал на ухудшение ситуации, связанной с распространением COVID-19 в Индии, и принял решение совершить пожертвование в Фонд премьер-министра Индии для поддержки граждан и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Выражаю большую надежду на то, что наша помощь позволила индийскому народу максимально избежать потерь от нового невидимого врага и, несмотря на глобальные сложности, проведением Aero India 2021 открыть мировой выставочный год в оборонной области", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".