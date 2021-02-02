Войти
ЦАМТО

Рособоронэкспорт представит новейшие российские разработки в области авиации, ПВО и РЭБ на выставке Aero India 2021

801
0
0
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Струговец

ЦАМТО, 1 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует единую экспозицию российских предприятий промышленности на Международной авиакосмической выставке Aero India 2021, которая пройдет с 3 по 5 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре (Индия).

"Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство. С каждым годом крепнет военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера в мире, как Индия. Рособоронэкспорт готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, в том числе в области авиации, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем. Мы реализуем совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В единой российской экспозиции, расположенной в павильоне А, будут представлены стенды Рособоронэкспорта, АО "Швабе" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". На выставке будут работать делегации ведущих российских самолетостроительных, вертолетостроительных и двигателестроительных холдингов АО "ОАК", АО "Вертолеты России" и АО "ОДК".

Всего на своем стенде (А 8.5) компания представляет более 200 экспонатов продукции военного назначения, в том числе модели перспективного многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57Э, многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, двухместного многофункционального фронтового истребителя МиГ-35Д, военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), самолета-заправщика Ил-78МК-90А, легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, Рособоронэкспорт покажет модели автомобилей "Тайфун К-63968", "Тайфун К-53949" и защищенного санитарного автомобиля "Линза".

Ожидается повышенное внимание к представленной на выставке новинке российской оборонной промышленности – впервые демонстрируемой за рубежом РЛС П-18-2 "Прима", способной эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе произведенные с применением технологий Stealth.

Из демонстрируемой Рособоронэкспортом на Aero India 2021 продукции российской авиационной промышленности большой интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе также вызывают модернизированный боевой вертолет Ми-28НЭ, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" и "Орлан-10Е", а также современные и перспективные авиационные средства поражения.

В регионе повышенным спросом традиционно пользуются российские средства ПВО и РЭБ: зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" в различных исполнениях, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", а также средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент".

В рамках выставки на стенде Рособоронэкспорта пройдет презентация нового продукта компании – системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая включает в себя комплексы обнаружения, радиоэлектронного подавления дронов и зенитные ракетные комплексы для их физического уничтожения.

"Рособоронэкспорт в 2020 году одним из первых отреагировал на ухудшение ситуации, связанной с распространением COVID-19 в Индии, и принял решение совершить пожертвование в Фонд премьер-министра Индии для поддержки граждан и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Выражаю большую надежду на то, что наша помощь позволила индийскому народу максимально избежать потерь от нового невидимого врага и, несмотря на глобальные сложности, проведением Aero India 2021 открыть мировой выставочный год в оборонной области", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бук-М2
Град РСЗО
Игла ЗРК
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-78МК
КА-226
КА-226Т
Ка-31
Ка-52
КамАЗ-53949
Ми-17
Ми-17В5
Ми-28Н
Ми-8АМТ
МиГ-35
Орион БПЛА
П-18
Су-35
Тайфун-К
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
ОАК
ОДК УК
РОЭ
Швабе ОАО
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Тор ЗРК
Похожие новости
02.02.2021
Интерес к Су-57 и МС-21. Ростех — об оружейных "бестселлерах" России на Aero India 2021
26.08.2019
Вслед за "Триумфом" идет Су-57
18.06.2019
Рособоронэкспорт: экспорт боевой авиации и вертолетов в 2018 году принес более 6 млрд. долларов
18.06.2019
"Рособоронэкспорт" поставил в 2018 году боевой авиации на сумму более $6 млрд
16.05.2018
Спрос на взлете
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»