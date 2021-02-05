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Российская газета

В Индии открылся военно-технический салон

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Источник изображения: Игорь Журавлев \ РИА Новости

Первый же день одной из крупнейших в мире выставок аэрокосмической и оборонной промышленности, которая начала работать 3 февраля в Бангалоре, принес массу новостей и даже сюрпризов.

Конечно, ограничения, связанные с пандемией, внесли свои коррективы, но уже можно говорить, что Aero India 2021 состоялась, и в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве открываются новые перспективы.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов в интервью ТАСС откровенно сказал, что все устали от изоляции. По его словам, работы в сфере ВТС не прекращались, однако шли они в виртуальном пространстве. Но ничто и никогда не заменит живых встреч и живого общения. Поэтому Aero India - глоток свежего воздуха. Все ждали открытия этой выставки с нетерпением.

Экспозиция России, подготовленная "Рособоронэкспортом", - одна из самых обширных и ярких. Представлено более 200 образцов продукции военного назначения. Впервые за рубежом демонстрируется полноразмерный макет истребителя пятого поколения Су-57Э. Экспорт его разрешен, и интерес к машине стремительно растет. Также выставлены истребители Су-35 и МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, многоцелевые вертолеты Ка-226Т, Ми-171Ш и Ми-17В-5, ударный Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный Ка-52, а также вертолет радиолокационного дозора Ка-31. Впервые на этой выставке в сухопутной экспозиции за границей показываются бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17, созданные на перспективной колесной платформе "Бумеранг".

Впервые за рубежом демонстрируется полноразмерный макет российского истребителя пятого поколения Су‑57Э

Интересные заявления в первый день работы Aero India 2021 сделал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

По его словам, в финальную фазу вступили переговоры по заключению контракта на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Как известно, Россия выиграла индийский тендер стоимостью 1 млрд долларов на поставку вооруженным силам этой страны таких комплексов.

Дрожжов также сообщил, что до конца этого года Индия получит первый полк зенитной ракетной системы С-400. Как стало известно, индийские военные специалисты уже прибыли в Россию и приступили к ее освоению. Напомним, что контракт на поставку в Индию систем ПВО С-400 "Триумф" был подписан в начале октября 2018 года. Индия должна получить пять полковых комплектов С-400 общей стоимостью 5,43 млрд долларов.

Всего же портфель заказов Индии у Российской Федерации в сфере военно-технического сотрудничества составляет более 14 млрд долларов США.

Россия активно участвует в государственной программе Make in India. На салоне Aero India 2021 заявлено, что Россия и Индия сейчас прорабатывают вопрос продажи третьим странам ракет совместного производства BrahMos. Интерес к ним проявил ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Переговоры на эту тему ведутся активно.


Сергей Птичкин

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
PJ-10 Brahmos
Бумеранг
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-78МК
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