В NASA запланировали на февраль огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

Момент старта четырех двигателей центрального ускорителя ракеты SLS. Из-под тестового стенда вырывается исполинское облако водяного пара. Это испаряющая вода системы гашения пламени и акустических колебаний, которая защищает стенд от повреждений, и конденсирующийся продукт сгорания водорода с кислородом в двигателях — дигидрогена монооксид.

Предыдущие испытания двигателей состоялись 16 января, тогда они проработали одновременно около минуты, хотя ожидалось, что это будет продолжаться примерно восемь минут

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены провести в конце февраля новые огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS), предыдущие завершились досрочно. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте космического ведомства.

Тест четырех двигателей, установленных на специальную опору на территории испытательного комплекса NASA в штате Миссисипи, проведут "уже на четвертой неделе февраля".

Предыдущие испытания двигателей состоялись 16 января. Тогда они проработали одновременно около минуты, хотя ожидалось, что это будет продолжаться примерно восемь минут. Руководитель проекта по разработке SLS Джон Ханикэт пояснил, что сработала автоматическая система, отключающая работу двигателей. Одной из причин этого, как выяснилось позже, были настройки соответствующего программного обеспечения, они будут изменены.

Специалисты изучили все данные, полученные во время предыдущего теста. Сотрудники ведомства установили, что двигатели не получили значимых повреждений. В NASA рассчитывают, что предстоящие испытания продлятся восемь минут.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на текущий год, второй - на 2023. После состоявшихся 16 января испытаний двигателя в NASA допустили, что данные планы могут быть пересмотрены.