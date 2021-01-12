Свыше 10 экипажей надводных кораблей и катеров подготовил Объединенный учебный центр ВМФ в 2020 году

Церемония ввода в состав ВМФ России головного корвета проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенного на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020.

ЦАМТО, 11 января. Свыше 10 вновь сформированных экипажей боевых кораблей и катеров, в том числе женского экипажа патрульного катера Черноморского флота, подготовил Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге.

Программы подготовки учитывали оснащение кораблей и катеров новыми образцами ракетного, артиллерийского, торпедного и противоминного оружия, а также новыми средствами радиотехнического вооружения.

При подготовке личного состава в полной мере учитывался практический опыт боевых действий ВМФ против террористов на территории Сирийской Арабской Республике, опыт действий сил ВМФ в Арктической зоне.

При обучении личного состава были выполнены указания главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по повышению эффективности практической подготовки с использованием учебно-тренажерной базы и кораблей однотипных проектов, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения ВМФ от 10 января.