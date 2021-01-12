Подразделения РХБ защиты ЦВО получили около 30 современных образцов вооружения в 2020 году

ЦАМТО, 11 января. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) получили около 30 современных образцов вооружения и военной техники в 2020 году.

Среди новинок – современные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе "КамАЗ", и машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8. Данная техника является новинкой, она предназначена для выполнения задач по ведению радиационной, химической и биологической разведки с передачей данных разведки по каналам автоматизированной системы управления войсками и каналам радиосвязи на пункты управления.

Кроме того, в мобильные подразделения РХБ защиты, дислоцированные в Саратовской области, поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-2.

Освоение новой техники проходило в ходе учений различного уровня, а также мероприятий дезинфекции социально значимых объектов в регионах дислокации округа в рамках мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Также в 2020 году личный состав бригады РХБ защиты в Екатеринбурге принимали участие в оказании помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Сербии и Италии. По итогам проведенной работы военнослужащим были вручены ведомственные награды, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа от 6 января.