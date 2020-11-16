Для войск РХБЗ модернизируют тяжелую огнеметную систему "Солнцепек"

Войска радиационной химической и биологической защиты 13 ноября празднуют 102-ю годовщину со дня основания. Военные химики отвечают за ликвидацию последствий применения оружия массового уничтожения, привлекаются для борьбы с техногенными катастрофами. С начала пандемии COVID-19 военные химики оказались на передовой борьбы с этим вирусом, предотвращая его распространение, как в России, так и за рубежом. О деятельности этих специальных войск в интервью "Российской газете" рассказал начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов

Игорь Анатольевич, подразделения войск РХБ защиты принимали участие в борьбе с коронавирусом в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Какой практический опыт был получен в ходе этих командировок?

Игорь Кириллов: Специалисты войск РХБ защиты вели работы по индикации и дезинфекции, находясь непосредственно в очагах биологического заражения, вызванного COVID-19. Был получен колоссальный практический опыт в планировании и проведении как профилактической, так и заключительной дезинфекции объектов, участков местности, дорог, различной техники и материальных средств, апробированы новые способы выполнения поставленных задач.

Напомню, что в 140 населенных пунктах иностранных государств была проведена дезинфекция более пятисот социальных учреждений. Обработаны свыше трех миллионов квадратных метров внутренних помещений, более трехсот единиц различной техники, более четырнадцати тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, предметов оборудования и инвентаря лечебных заведений.

Сейчас войска продолжают оказывать помощь как субъектам Российской Федерации на социально значимых объектах, так и помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Внесла ли борьба с коронавирусной инфекцией коррективы в подготовку курсантов и слушателей академии РХБЗ?

Игорь Кириллов: Действительно проведение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции потребовало внесения изменений как в организацию учебного процесса, так и уточнения содержания преподаваемых дисциплин по которым идет подготовка слушателей и курсантов в военной академии РХБ защиты.

В условиях пандемии войскам РХБ защиты приходится решать новые задачи по проведению диагностических исследований, сбору полевого материала на территории очагов и проведению мероприятий дезинфекции в них, эвакуации больных особо опасными инфекциями, что не возможно без высоко подготовленных специалистов.

В этой связи в образовательные программы и учебные планы дисциплин, в соответствии с которыми осуществляется обучение слушателей и курсантов военной академии РХБ защиты внесены изменения, которые направлены на повышение качества подготовки по вопросам биологической безопасности. Так в учебный план подготовки курсантов инженерного профиля обучения включена новая учебная дисциплина "Основы биологической защиты".

После изучения этой дисциплины курсанты должны знать характеристики биологического оружия, порядок отбора проб из окружающей среды, методы групповой индикации биологических поражающих агентов, владеть методами идентификации биологических поражающих агентов, проводить серологические, молекулярно-биологические и иммунохроматографические исследования.

С учетом поступления новой техники широко и успешно применяющейся подразделениями войск РХБ защиты в ходе проведения мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в программу подготовки курсантов командного и инженерного профиля обучения внесены изменения, направленные на качественное ее освоение.

Для военных химиков разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс, куда войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты

Разрабатываются ли для войск РХБЗ специальные средства защиты, которые способны на сто процентов защищать человека именно от воздействия вирусов?

Игорь Кириллов: Вы знаете, какие бы средства защиты не разрабатывались для защиты человека от болезнетворных инфекций, даже в самых совершенных из них человек не может находится постоянно. Защиту от возникновения очагов заболеваний и их распространения может обеспечить наличие так называемого "коллективного иммунитета" у населения. Обеспечить этот иммунитет может только проведение массовой вакцинации населения, а для ее проведения необходима эффективная вакцина. Не менее важно наличие средств диагностики, позволяющие точно и быстро провести анализ и идентификацию болезнетворной инфекции.

Принимая участие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса, специалисты научно-исследовательской организации войск РХБ защиты совместно со специалистами НПО "Синтол" в феврале 2020 года разработали набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом полимеразной цепной реакции в реальном времени "ПЦР-РВ-2019-nCoV".

При непосредственном участи научно-исследовательской организации войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко Минобороны России разработана и в августе 2020 г. зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19.

Кроме того, специалисты войск РХБ защиты принимали непосредственное участие в доклинических исследованиях безопасности, протективности и иммуногенности векторной вакцины против SARS-CoV-2, разработанной ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России. Проведенный комплекс исследований позволил подтвердить безопасность и эффективность разработанного препарата, что позволило разработчику в июне 2020 года приступить к его клиническим исследованиям.

Наши подразделения принимали непосредственное участие в дезинфекции различных объектов, в отборе и анализе проб с использованием современных образцов специальной техники войск РХБЗ. Это - универсальная тепловая машина УТМ-80М, авторазливочная станция АРС-14КМ, комплект КДА и дезинфекционный комплекс МКА ПБА, которые использовались не только на территории России, но и за ее пределами. В частности при оказании помощи Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии.

Хочу подчеркнуть, что высокая эффективность современных образцов нашей специальной техники подтверждена при выполнении задач в эпидемических очагах, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Какие виды новейших вооружений и средств должны пополнить подразделения РХБЗ в ближайшие годы?

Игорь Кириллов: В ближайшие годы спланировано завершение разработки и поставка в войска новых образцов техники.

Так, для выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки будут поставляться перспективные машины РХБ разведки РХМ-8, РХМ-9, а также комплекты перспективных приборов и средств РХБ разведки, анализа и контроля.

Для обеспечения безопасности войск при действиях в условиях заражения - перспективные средства индивидуальной и коллективной защиты - общевойсковой фильтрующий защитный комплект ОФЗК, изолирующе-фильтрующий дыхательный аппарат ИФДА, изолирующий дыхательный аппарат для экипажей бронеобъектов ИП-7, комплект фильтровентиляционный универсальный для войсковых фортификационных сооружений ФВК-200У.

Для снижения заметности войск и объектов - комплекс дистанционного управления дымопуском КДУД и разрабатываемые для него дымовые шашки УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ.

Также в войска будет поставляться тяжелая огнеметная система ТОС-2 на колесном базовом шасси "Урал" и новые неуправляемые реактивные снаряды увеличенной дальности для систем ТОС-1А и ТОС-2.

Какие виды перспективного вооружения разрабатываются для войск РХБЗ?

Игорь Кириллов: В рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятия промышленности в интересах войск РХБ защиты разрабатывают такие специальные средства, как многофункциональный робототехнический комплекс РХБ защиты МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты. Комплекс будет предназначен для ведения РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на опасных объектах в мирное время.

Огнеметно-зажигательное вооружение доказало свою эффективность в том числе в Сирии. Сейчас в войска поступают новейшие ТОС-2, которые доказали свою эффективность в ходе учений "Кавказ-2020". Планируется ли дальше модернизировать тяжелые огнеметные системы, усиливая их мощь, дальность применения? Разрабатываются ли новые ТОС для замены уже существующих?

Игорь Кириллов: Предприятия промышленности в рамках серийного производства выполняют работы по модернизации боевых машин БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. В них будет повышена защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом. За счет применения новых неуправляемых реактивных снарядов и современных прицельных и навигационных комплексов будет сокращена норма расходов боеприпасов и уменьшено время на подготовку и выполнение огневых задач.

Планируется ли модернизация или замена реактивных пехотных огнеметов и огнеметов для городского боя, стоящих сейчас на вооружении войск РХБЗ?

Игорь Кириллов: Сейчас в интересах войск РХБ защиты выполняются работы по созданию нового огнеметного комплекта с боеприпасами различного назначения. Комплект будет оснащаться современным всесуточным прицельным комплексом и позволит повысить боевые возможности огнеметных подразделений войск РХБ защиты. Предполагается в составе комплекта использование беспилотных летательных аппаратов для поражения целей с верхней полусферы.

Александр Степанов