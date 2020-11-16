Войти
ТАСС

"Тосочки", "Шмели" и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России

366
0
0
Военнослужащий бригады РХБЗ ЦВО
Военнослужащий бригады РХБЗ ЦВО.
Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

13 ноября ежегодно в Вооруженных силах РФ отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. К концу 2025 года доля современных вооружений в этих войсках должна составить 85%

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) - специальные войска в составе Сухопутных войск ВС РФ, на которые возлагаются задачи по оценке радиационной, химической и биологической обстановки, проведению специальной обработки войск, обеззараживанию местности, специальной маскировки и огнеметно-зажигательных средств для поражения противника.

Они способны решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф. Так, в 2020 году подразделения РХБЗ привлекаются к дезинфекции объектов гражданской и военной инфраструктуры по всей стране в рамках борьбы с ковидом. По словам начальника войск генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за это время военные продезинфицировали порядка 113 тыс. объектов общей площадью более 25 млн кв. м, более 200 воздушных судов и более 19 тыс. единиц техники. Более 10 тыс. военнослужащих войск РХБЗ привлечены сейчас к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военнослужащие работали и за границей, помогая бороться с пандемией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, Армении, Южной Осетии. Так, в Италии работали в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районов на севере страны - в городе Бергамо и его окрестностях. Совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах.

В апреле-мае 2020 года вирусологи войск РХБЗ находились в Сербии, где по запросу местного правительства проводили дезинфекцию объектов инфраструктуры и оказывали помощь местным врачам. Впоследствии президент страны Александр Вучич выразил признательность Владимиру Путину за оказанную сводным отрядом Минобороны РФ помощь.

О новой технике

За последние годы в войска поступили различные современные образцы вооружения и средств РХБ-защиты: машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, машины аэрозольного противодействия ТДА-3, тяжелые огнеметные системы на гусеничном шасси ТОС-1А "Солнцепек" (в дополнение к стоящим на вооружении ТОС-1 "Буратино"), модернизированные реактивные пехотные огнеметы ПДМ-А "Шмель-М", а также современная боевая экипировка - фильтрующие защитные комплекты "Нерехта" и противогазы ПМК-4.

В настоящее время проходит опытную эксплуатацию в войсках новейшая тяжелая огнеметная система на колесном шасси ТОС-2 "Тосочка", впервые показанная на параде Победы 24 июня. Впервые ее применили в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. ТОС-2 подтвердила предъявленные к ней требования.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, данная система, обладающая повышенной дальностью и мощностью, значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях. ТОС-2 выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости, обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем полностью автоматизированы. Кроме того, на ней стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Помимо тяжелой огнеметной системы ТОС-2 <…> в войска спланированы поставки более чем 200 единиц специальной техники, среди которых — машины РХБ-разведки РХМ-6-01, техника для специальной обработки КДА, машины дымовые ТДА-3. С учетом этого в 2020 году доля современных образцов превысит 70%

Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант

В то же время предприятия промышленности ведут работы по модернизации существующей ТОС-1А для повышения защищенности экипажей, увеличения дальности и точности стрельбы, могущества боеприпаса и уменьшения времени на подготовку и выполнение задач.

Еще одна новинка для войск - машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8, созданная на базе бронеавтомобиля "Тигр". Впервые ее показывали на международном форуме "Армия-2019". "Использование указанной машины существенно ускорит ведение РХБ-разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ-обстановки, точность прогнозов", - говорил начальник войск Игорь Кириллов.

Кроме этого, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию основной линейки перспективных образцов вооружения и средств РХБ-защиты, включая робототехнические комплексы (имеющие в составе роботизированные и беспилотные системы) и противогазы нового поколения, проектируемые с использованием уникальных мембранных материалов.

Об истории войск

Химическая служба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) была создана приказом Реввоенсовета республики 13 ноября 1918 года. К концу 1920-х подразделения службы появились во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах РККА. Они отвечали за применение химического оружия и защиту от него, а также за использование огнеметов и постановку дымовой маскировки.

В годы Великой Отечественной войны в составе советских войск имелись огнеметно-химические батальоны и роты, дегазационные роты, отдельные батальоны, взводы и дивизионы противохимической обороны, готовые к действию в случае применения противником химического оружия. За образцовое выполнение приказов командования в годы войны 48 соединений и частей химических войск были награждены боевыми орденами, 40 получили почетные наименования. 22 военных химика были удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенные годы в Советской армии появились бригады и батальоны дегазации обмундирования, снаряжения и местности, отдельные батальоны химзащиты дивизий и полков. Появление ядерного и биологического оружия расширило круг задач химических войск. Так, эти войска участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (1986), составляя 44% от 30-тысячной группировки ликвидаторов.

Также с 1970-х годов войска РХБЗ получали на вооружение реактивные огнеметные системы. Они были задействованы в ходе конфликтов в Афганистане (1979-1989) и Северо-Кавказском регионе (1990-2000-е).

Сегодня кадры для войск готовит Военная академия РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Костроме. Там одновременно ведется обучение более 1 тыс. курсантов, порядка 800 из них - для ВС РФ, около 200 - будущие российские гражданские специалисты и военные специалисты зарубежных стран. В 2017-м в академии впервые привели к военной присяге девушек-курсантов. В этом году выпустилось 250 офицеров, среди которых было десять представителей иностранных государств.

"Приобретенный опыт борьбы с COVID-2019 уже лег в основу обучения курсантов. <…> В образовательные программы и учебные планы дисциплин внесены изменения, направленные на повышение качества подготовки по вопросам биологической безопасности", - рассказал Кириллов в интервью газете "Красная Звезда".

Подготовка младших командиров и специалистов ведется в 282-м Трансильванском Краснознаменном ордена Александра Невского учебном центре войск РХБЗ.

Роман Азанов

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Афганистан
БиГ
Италия
Россия
Сербия
Южная Осетия
Продукция
Александр Невский
Нерехта РТК
Солнцепёк
Тигр
Тигр БА
ТОС-1
Шмель-М
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
БиоО
БПЛА
Военные учения
Робот
Химоружие
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
16.11.2020
Для войск РХБЗ модернизируют тяжелую огнеметную систему "Солнцепек"
02.09.2020
«Оборонка» обороне
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
26.12.2016
Основы несокрушимости
16.11.2015
"Шмели" и "Солнцепеки": вооружение и техника химических войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников