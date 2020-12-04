Боевая химия: курсантам изменили учебную программу из-за COVID

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в систему подготовки офицеров войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Со следующего года все они вне зависимости от специальности пройдут специальный учебный курс по борьбе с вирусной угрозой. А также освоят новую технику, которую военное ведомство задействовало для локализации очагов заражения. Речь идет, в частности, об авторазливочных станциях, машинах спецобработки и мобильных лабораториях. По мнению экспертов, все эти средства позволят гораздо эффективнее применять войска на гражданских объектах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в систему подготовки офицеров войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Со следующего года все они вне зависимости от специальности пройдут специальный учебный курс по борьбе с вирусной угрозой. А также освоят новую технику, которую военное ведомство задействовало для локализации очагов заражения. Речь идет, в частности, об авторазливочных станциях, машинах спецобработки и мобильных лабораториях. По мнению экспертов, все эти средства позволят гораздо эффективнее применять войска на гражданских объектах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Сам себе биолог

В учебную программу специалистов войск РХБЗ уже внесены изменения, связанные с освоением новой техники, которая применяется в борьбе с распространением инфекции. Кроме того, как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, в учебном плане появилась новая дисциплина — «Основы биологической защиты». Осваивать её курсанты начнут в следующем году.

Сегодня военных специалистов по химической и биологической защите готовят только в одном учебном заведении — Академии РХБЗ им. маршала Тимошенко в Костроме. В её составе два факультета. На первом обучают специалистов по обслуживанию техники, по окончании они получают квалификацию «инженер-технолог». Курсанты второго факультета становятся специалистами по радиационной, химической и биологической защите.

Далеко не все выпускники академии в дальнейшем служат на должностях, связанных с собственно РХБ защитой. К компетенции этих войск относятся также тяжелые огнеметные системы. И до последнего времени курсантов инженерного факультета, которым предстоит служить на этих машинах, не обучали дисциплинам, связанным с биологическими угрозами. Теперь программы пересмотрели. Все учащиеся будут штудировать направления, связанные с диагностическими исследованиями, сбором полевого материала на территории очагов и проведением дезинфекции. Также курсантам предстоит узнать, как организовывать защиту воинских частей во время пандемии.

— В сегодняшней ситуации приходится привлекать всех, кто обладает нужной суммой знаний о методах профилактики, дезинфекции рабочего пространства и т.д, — рассказал «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — Поэтому и сместился акцент в учебных программах. Если раньше основной упор делался на вопросы, связанные с обработкой техники и местности, то сейчас появилась острая необходимость сосредоточиться на эпидемиологических проблемах. Базовые знания по биологии есть у всех курсантов.

Необходимо формировать единую систему борьбы с разного рода инфекциями, считает доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Все офицеры войск РХБЗ без исключений обязаны владеть методами биологической защиты, — рассказал он «Ивестиям». — Сегодня это приоритетное направление. Возможно, основам данных дисциплин можно обучать и военнослужащих других родов войск, например, инженерных. Мы вообще должны быть готовыми к биологической агрессии, одной из форм которой может быть вирусная инфекция. Пусть даже для кого-то такой вариант кажется фантастическим.

Недавно «Известия» сообщали, что пандемия повлияла на предпочтения Минобороны в военной технике. Приоритет в закупках отдан новым дезинфекционным аэрозольным комплексам (КДА). До конца следующего года полные комплекты оборудования поступят в отдельные бригады и полки войск РХБЗ нескольких округов. Активно использовать машины предполагается не только в военных, но и в гражданских целях. КДА выполнен на шасси КамАЗ-53501 и способен обрабатывать до 56 единиц техники в час или до 90 кв. м поверхностей в зданиях за минуту. Установленный на машину кран-манипулятор позволяет дезинфицировать стены и потолки на высоту до нескольких метров. Входят в комплект оборудования и съемные ручные распылители аэрозолей.

Не только для войны

Сегодня в каждом военном округе есть отдельная бригада РХБЗ, а в составе каждой общевойсковой армии — полк. В последние годы силы и средства частей и подразделений химической защиты активно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2019 году военнослужащие РХБЗ Центрального военного округа помогали ликвидировать последствия наводнений в Тулуне и Забайкалье. А весной 2020-го солдаты и офицеры 27-й отдельной бригады Западного военного округа были переброшены в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией. С 22 марта по 7 мая российские специалисты вместе с итальянскими военными работали в области Ломбардия на севере страны. Они дезинфицировали пансионаты для пожилых людей и другие объекты во многих местных населенных пунктах. Кроме того, была задействована новейшая противовирусная лаборатория и восемь бригад врачей. В начале апреля российские военные вылетели на помощь Сербии. Туда на 11 самолетах Ил-76 перебросили 87 медиков и специалистов РХБЗ, а также 16 единиц техники. Они больше месяца занимались дезинфекцией лечебных помещений, а также помогали местным врачам.

Когда инфекция стала распространяться по России, на базе армейских и окружных полков и бригад РХБЗ начали формировать мобильные группы. Они работали на гражданских объектах в районах, где складывалась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. В частности, были задействованы тепловые машины ТМС-65У. Их применяют для дезинфекции нежилых помещений большой площади. Мощный двигатель позволяет обработать за час 30–40 единиц крупногабаритной техники. А если подогнать машину к окнам здания, то она может быстро провести обеззараживание внутренних помещений первого и второго этажей.

Кроме того, военные привлекли самый «крупный калибр» войск РХБЗ — универсальную станцию спецобработки. Оборудование смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере на шасси автомобиля КамАЗ-6350. Полное развертывание системы занимает около часа. За это время вокруг машины возникает, по сути, целый полевой лагерь. В нем есть отсек, куда закладывают для дезинфекции средства индивидуальной защиты и снаряжение, участок для обработки чувствительного оборудования, а также пневмокаркасная палатка, в которой смонтированы душевые для помывки личного состава. Всё это хозяйство обслуживают три человека: командир, водитель и старший химик.

Помимо крупной техники военные активно используют автономный прибор спецобработки. С ним легко может управляться один человек. Благодаря небольшим массе и габаритам прибор может обрабатывать различные труднодоступные участки.