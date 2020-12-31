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ТАСС

Источник: первый построенный с нуля Ту-160М поднимется в воздух в IV квартале 2021 года

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Ту-160М2 Архивное фото
Ту-160М2 Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

В следующем году запланирована новая сборка модернизированного стратегического ракетоносца

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Первый опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки поднимется в воздух в 4-м квартале 2021 года. Об этом в среду сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"В следующем году - новая сборка", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе работ над Ту-160М.

По его словам, полностью новый Ту-160М поднимется в воздух "скорее всего в 4-м квартале 2021 года."

Второй опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М проходит наземные испытания на летно-испытательной станции Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова, сообщил источник ТАСС. "Вторая [машина] на выходе, отрабатывают уже, в цехе... на летно-испытательной станции", - сообщил источник агентства, уточнив, что данная машина также сделана на базе построенного ранее Ту-160", - сообщил собеседник агентства.

В начале ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова. Как сообщили в ОАК, в полете были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубоко модернизированный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Проекты
2020-й год
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