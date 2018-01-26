Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России



Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Стратегический ракетоносец Ту-160М начал летные испытания. О том, каков потенциал модернизированного самолета, — в материале ТАСС

25 января президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК), где понаблюдал за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160. Этот новый ракетоносец с заводским номером 0804 получил имя первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина.

Испытательные полеты самолета начались еще на прошлой неделе. Церемония выкатки первого опытного образца состоялась 16 ноября 2017 года. Ожидается, что до конца текущего года ракетоносец будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ. Объем контракта на поставку Минобороны РФ десяти модернизированных ракетоносцев Ту-160М составит 160 млрд рублей. По словам президента, это позволит полностью загрузить предприятие до 2027 года. Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета "большим успехом коллектива завода".

Это [создание самолета] серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе

Владимир Путин

президент России

История "лебедя"

Сверхзвуковой Ту-160М2 (по кодификации НАТО — Blackjack) является усовершенствованной версией разработанного еще в СССР Ту-160. Среди летчиков получил прозвище "Белый лебедь". Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка Дальней авиации ВКС России. Ту-160 — самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer. Необходимость создания нового самолета объяснялась также тем, что на вооружении стратегической авиации в конце 1960-х годов находились лишь устаревшие дозвуковые бомбардировщики — Ту-95 и М-4.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, 1989 год. Источник: Алексей Жигайлов/ТАСС

По сравнению с американским соперником Ту-160 получил электродистанционную систему управления, руль направления в виде цельноповоротной верхней части киля, поворотный "гребень", улучшающий обтекание в зоне сочленения подвижной и неподвижной частей крыла. Центральная балка этого самолета длиной 12,4 м и шириной 2,1 м, являющаяся основным силовым элементом конструкции, выполнена из титана по уникальной технологии. Максимальная дальность полета — почти 14 тыс. км. Кстати, в 1985 году в ходе испытаний на Ту-160 была впервые превышена скорость звука.

С 1981 по 1992 год было построено 36 таких самолетов, хотя первоначально планировалось сделать 100. Первые 19 экземпляров бомбардировщика с 1987 года передавались в бомбардировочный авиаполк в городе Прилуки Украинской ССР. Поэтому после распада СССР у РФ не оказалось ни одного новейшего стратегического бомбардировщика. В 1992–1994 годах было построено шесть самолетов, переданных бомбардировочному авиаполку в Энгельсе. В 1999–2000 годах Россия получила от Украины 11 стратегических бомбардировщиков (восемь Ту-160 и три Ту-95МС), а также около 600 ракет воздушного базирования в счет украинских долгов за российский газ. Оставшиеся в Прилуках десять самолетов были утилизированы по настоянию США, еще один передан в музей в Полтаве. Сегодня в боевом составе ВКС РФ находится 16 единиц.

СТОИМОСТЬ "БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ" Экспертные оценки стоимости колеблются в диапазоне $250–600 млн (в 1993 году СМИ называли 6 млрд рублей, что соответствовало примерно $600 млн). Один час полета ракетоносца (без боевого применения) обходится, по официальным данным на 2008 год, в 580 тыс. рублей (около $23,3 тыс.). Для сравнения: стоимость американского бомбардировщика B-1B, близкого к Ту-160 по летно-техническим характеристикам, составляет $317 млн, час полета обходится в $57,8 тыс.

Решение возобновить производство бомбардировщиков в модернизированном варианте было принято в 2015 году. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. В июне 2017 года Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух уже в конце 2018 года. В ПАО "Туполев" были развернуты работы по созданию глубокомодернизированных самолетов.

Обновление "лебедя"

Несмотря на внешнюю схожесть с предыдущей версией, Ту-160М2 отличают новейшие системы обеспечения боевого применения, а также последние версии двухконтурного турбореактивного форсированного двигателя НК-32 (производится на самарском ПАО "Кузнецов").

Ту-160 . Источник: Минобороны РФ/ТАСС

По сообщению источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), новый самолет не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика.

На самолете проведена только малая модернизация, планер и двигатели остались прежними. Полностью оцифрованная документация по новому ракетоносцу будет выпущена не ранее середины текущего года, а без нее работы по строительству Ту-160М невозможны

источник в ОПК

Благодаря модернизации эффективность увеличится на 60%. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, Ту-160М2 будет представлять собой практически новый самолет, в два с половиной раза превосходящий по эффективности предшественника. Внешний вид обновленного "Белого лебедя" такой же узнаваемый, как и у его "старшего брата", созданного в советское время.

В планах Минобороны стоит восстановление производства стратегического бомбардировщика Ту-160. Речь идет не о восстановлении один в один, потому что Ту-160, который сегодня мы имеем на вооружении, — это самолет разработки 80-х годов, который, к счастью, по своим летно-техническим характеристикам перешагнул время. Он на сегодня имеет самые лучшие характеристики. Самолет, о котором мы ведем речь, он, наверное, будет называться Ту-160М2 и будет практически новым самолетом

Юрий Борисов

замминистра обороны РФ

По словам командующего Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, внедрение новых цифровых технологий позволит "существенно повысить боевые возможности ударного комплекса с применением высокоточного оружия большой дальности".

Экономичные двигатели, обладающие более широкими ресурсными возможностями, позволят увеличить дальность полета, что в совокупности с заявленной энерговооруженностью сохранит за стратегическим ракетоносцем Ту-160 лидирующие позиции среди стратегических ударных комплексов

Сергей Кобылаш

командующий Дальней авиацией ВКС РФ, генерал-лейтенант

За счет модернизации ряда узлов двигателя НК-32 серии 02 самолет стал экономичнее. "Он обладает более широкими ресурсными возможностями. Благодаря данному двигателю бомбардировщик Ту-160М2, производство которого планируется развернуть в России, получит расширенные возможности, в том числе будет увеличена дальность полета", — отметили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В ОДК заявляли, что стенд для испытаний новых двигателей прошел реконструкцию и аттестован для работы с силовыми установками НК-32.

Этот двигатель прошел модернизацию: основные блоки, узлы стали более экономичными, двигатель в целом имеет лучшие ресурсные возможности, а за счет работ, которые позволили улучшить его экономические показатели, дальность полета самолета будет минимум на тысячу километров больше по сравнению с существующим

Виктор Бондарев

экс-главком ВКС России, генерал-полковник

Как поясняют в пресс-службе Казанского авиационного завода, образец был построен на основе имеющегося на предприятии технологического задела. "Он достраивался в том числе для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками", — отмечает пресс-служба завода.

Возможности "лебедя"

Не остались в стороне и поставщики комплектующих для нового самолета. В ходе модернизации Ту-160 концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) создает новые вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, комплекс радиоэлектронной борьбы, топливомерно-расходомерные системы, а также системы управления вооружением. Борт нового Ту-160М2 будет выполнен с элементами интегрированной модульной авионики, которая потом будет использована и для ПАК ДА. Разработку бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для Ту-160М2 обещали завершить к 2020 году.

Выкатка Ту-160. Источник: https://www.youtube.com/

Как заявил ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев, опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию бортового комплекса обороны для модернизированных Ту-160М2 открыта, такая система сможет защитить борт от всех типов ракет.

Мы понимаем, что там будет стоять принципиально новый комплекс обороны, который разрабатывается в новой ОКР. Он будет защищать от всех возможных типов ракет. Комплекс будет обнаруживать цели на расстоянии несколько сотен километров

Владимир Михеев

советник первого заместителя генерального директора КРЭТ

Кроме того, по его словам, этому самолету нужна высокоточная навигация. "Там полностью меняются требования к навигации. В этом смысле все будет принципиально новое. Туда будут ставиться бесплатформенная инерциальная навигационная система, новая астронавигационная система и еще целый ряд приборов, в том числе новая спутниковая навигационная система", — отметил он.

Бортовой комплекс обороны — это связанные между собой технические средства, предназначенные для определения и классификации угрозы поражения защищаемого объекта, а также для ее нейтрализации.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что стратегические бомбардировщики Ту-160М2 должны быть максимально унифицированы по радиоэлектронному оборудованию.

Будущее "лебедя"

Кстати, в связи с планами военных возобновить серийный выпуск Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 было сдвинуто создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Но, как заверял Борисов, работы над ПАК ДА останавливаться все же не будут. Перед промышленностью поставлена задача повторно использовать оборудование, применяемое при производстве Ту-160М2, чтобы дважды не платить за подготовку выпуска самолетов и разработку.

Бортовое радиоэлектронное оборудование, которое мы планируем на Ту-160М2, максимально должно перекочевать на ПАК ДА. Естественно, корпус самолета и двигатели будут другие, но там, где можно унифицировать и сэкономить на подготовке, мы будем делать это с целью удешевления этих проектов

Юрий Борисов

замминистра обороны РФ

Первый полет новый бомбардировщик может совершить уже в 2025 или 2026 году и через пару лет пойти в серию.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"