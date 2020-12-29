Минобороны России впервые представило БПЛА «Орион» в ударной конфигурации

Российское оборонное ведомство показало фото новейшего беспилотного летательного аппарата «Орион» в ударной конфигурации. Ранее армия получила первые аппараты этого типа.

Облик беспилотника «Орион» в ударной версии можно рассмотреть на календаре на следующий год, представленном российским Минобороны. «Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА “Иноходец” (название опытно-конструкторской работы. — Прим. ред.)», — завили в ведомстве.

Показанный беспилотный аппарат имеет балочные держатели под крыльями и прикрепленные к ним боеприпасы. БПЛА получил камуфляжную окраску.

«Орион» позиционируют в качестве средневысотного беспилотного комплекса большой продолжительности полета, имеющего максимальную взлетную массу около одной тонны. Предполагается, что аппарат сможет нести 200 килограммов полезной нагрузки. Продолжительность полета «Орион» при использовании стандартной нагрузкой — 24 часа. Аппарат способен развивать скорость до 200 километров в час.

«Орион» Источник изображения: wikipedia

Напомним, не так давно разработчик БПЛА — компания «Кронштадт» — подписала с российским Министерством обороны акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион» в составе нескольких летательных аппаратов. Ознакомиться с техническими деталями комплекса можно в нашем новом материале.

Первый комплекс «Орион», переданный в войска Источник изображения: bmpd

Кроме изображения «Ориона», на календарях, представленных Минобороны, можно видеть другие образцы военной техники, в том числе перспективный российский БПЛА «Охотник», который чаще всего рассматривают в качестве перспективного ударного комплекса.

БПЛА «Охотник Источник изображения: Минобороны

Это куда более крупный аппарат, чем «Орион». По неофициальным данным, его взлетная масса может составлять примерно 25 тонн. По информации из открытых источников, аппарат будет брать около трех тонн полезной нагрузки (по другим данным, БПЛА способен перевозить до восьми тонн).

Спектр применения «Охотника» может оказаться значительно шире спектра применения «Ориона». Недавно источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что перспективный беспилотник испытали в версии истребителя-перехватчика. Во время тестов аппарат получил функциональные имитаторы ракет класса «воздух — воздух».

Источник добавил, что эти испытания позволят лучше оценить возможности взаимодействия БПЛА с истребителем пятого поколения Су-57, который в этой связке должен выступать в качестве ведущего. Напомним, ранее российские военные получили первый серийный Су-57.