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Известия.ru

В Минобороны предупредили об ответной реакции на активность НАТО у границ РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Увеличившаяся активность авиации и военно-морских сил НАТО около границ Российской Федерации может привести к серьезным инцидентам. Об этом заявил в воскресенье, 27 декабря, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, всё чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», — сказал Фомин в интервью «Российской газете».

Он сообщил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.

Кроме того, в августе и сентябре текущего года в непосредственной близости от границы РФ было зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. 13 октября 2020 года эсминец ВМС Великобритании Dragon осуществил проход через территориальное море России в районе мыса Херсонес, а 24 ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел в залив Петра Великого.

«Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», — отметил Фомин.

Он посоветовал не строить диалог с РФ с позиции силы, как призывала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», — подчеркнул Фомин.

Он добавил, что Россия всегда исходила из того, что наиболее сложные проблемы следует решать с помощью переговоров.

«Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», — заключил Фомин.


24 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что антироссийская направленность мероприятий подготовки войск НАТО и провокационная деятельность альянса у российских границ усилились. Герасимов также подчеркнул, что наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО и дальнейшее наращивание их военного потенциала. По словам замминистра, это оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений.

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