«Будет ответная реакция»: в Минобороны РФ ответили на слова немецкого министра

В Минобороны никому не советуют разговаривать с Россией с позиции силы

В российском оборонном ведомстве напомнили иностранным коллегам, что действия с "позиции силы" не останутся без ответа Москвы. Таким образом в ведомстве ответили на заявление главы минобороны ФРГ о том, что Россию нужно принудить к разоружению. По мнению немецкого политика, страна тратит много средств на модернизацию своего вооружения, что говорит о якобы более явной угрозе.

В Москве не советуют иностранным политикам вести диалог с Россией с позиции силы, как к этому ранее призывала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге.

"Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», - предупредил в интервью «Российской газете» замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Он напомнил, что российская сторона «всегда исходила из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров».

«Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал он.

Фомин подчеркнул, что к серьезным инцидентам может привести возросшая активность вооруженных сил НАТО. "В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам", - считает он.

Российский военный напомнил, что перед празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Баренцевом море прошли военные учения боевых кораблей стран НАТО. Спустя несколько месяцев более 15 раз вблизи российских границ пролетели американские стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, констатировал Фомин.

Он обратил внимание и на другие действия НАТО. Так, в октябре этого года через территориальные воды России прошел эсминец ВМС Великобритании Dragon в районе мыса Херсонес, а в конце года в залив Петра Великого зашел американский эсминец "Джон Маккейн".

"Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков", - подчеркнул замминистра.

В то же время Фомин отметил, что США и их союзники по НАТО ведут «агрессивную риторику» по отношению к России. По его словам, Запад игнорирует инициативы Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия - НАТО.

Таким образом замглавы Минобороны России прокомментировал заявление министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В ноябре этого года она сказала, что Россия вкладывает немалые средства в модернизацию своего вооружения. По ее словам, таким образом «угроза стала намного более очевидной». Так она ответила на вопрос о целесообразности наращивания военных сил НАТО.

"Если мы должны вступить в переговоры по вопросу разоружения с позиции силы, то мы должны усилить нашу позицию. Это всегда была хорошая традиционная позиция германской внешней политики и должна остаться такой в будущем", - добавила министр.

В ответ на это российский президент Владимир Путин предположил, что она таким заявлением решила «показать крутизну».

"В данном случае она повторила в известной степени избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО. Я честно, говоря, не придавал бы этому особого значения. Не надо здесь ничего раздувать», - отметил Путин.

Российский лидер предположил, что, возможно, и сама Крамп-Карренбауэр не рада своим словам, «так же, как и многие ответственные политики в самой Федеративной республике».

По мнению главы государства, заявление главы минобороны Германии контрпродуктивно для межгосударственных взаимоотношений двух стран. "С точки зрения оборонной политики не имеет никакого смысла, потому что… потому. Надо посмотреть, что такое российская армия сегодня", - заключил Путин.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу сравнил немецкого политика со школьницей.

"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа - директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", - напомнил российский министр.

Ангелина Мильченко