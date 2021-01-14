"Дружественный визит": на торговое судно РФ высадились силы НАТО

Спецназ НАТО высадился на российское судно в Средиземном море

На российское торговое судно с вертолета высадился греческий спецназ, который относится к силам НАТО. И хотя греческая сторона заверила, что это был "дружественный визит", российский эксперт предположил, что в данном случае могли иметь место неправомерные действия. В последнее время в России довольно часто говорят об усилении антироссийской направленности мероприятий подготовки войск НАТО.

Спецназ греческих ВМС, входящих в НАТО, высадился на торговое судно РФ "Адлер" в Средиземном море, следует из сообщения, размещенного в Facebook операции EUNAVFOR MED IRINI. Солдаты, как указано в посте, прибыли на судно в рамках "дружественного визита".

На опубликованных снимках видно, что за "Адлером" следовал греческий корабль F-459 Adrias. Высадка спецназа осуществлялась с вертолета.

"Операция IRINI работает с судоходными компаниями, чтобы освободить центральную часть Средиземноморья от незаконной торговли", - указано в посте миссии в Twitter.

На одном из фото в отчете операции спецназовцы запечатлены с флагами Греции и ЕС, а возле них стоят люди с российским флагом.

В качестве основной задачи миссии на ее сайте указан контроль за оружейным эмбарго, который был введен ООН в отношении Ливии. Во главе IRINI стоит контр-адмирал Фабио Агостини, а его заместитель - контр-адмирал французских ВМС Жан-Мишель Мартине. Командующий силами операции - представитель ВМС Греции Теодорос Микропопулос. Штаб-квартира IRINI расположена в Риме.

Как сказал телеканалу РЕН ТВ директор Центра политического анализа Павел Данилин, такую высадку сил НАТО на российский корабль могут расценить и как рядовую операцию или как «беспредел». «Если это происходило в территориальных водах Греции, если при этом соблюдались правила морского закона, то они имели право это сделать. Если нет, то, соответственно, не имели», - констатировал эксперт.

Как отметил политолог, военные Североатлантического альянса могли совершить неправомерные действия.

В конце прошлого года замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью «Российской газете» указал на увеличившуюся активность авиации и ВМС НАТО вблизи российских границ. Он предупредил, что это может стать причиной серьезных инцидентов.

Он напомнил, что за день до празднования 75-летия Победы в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных ВМС альянса. В августе и сентябре, по его словам, было зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В в непосредственной близости от российской границы. В середине октября эсминец британских ВМС Dragon прошел через российское территориальное море в районе мыса Херсонес. Более месяца спустя, 24 ноября, американский эсминец «Джон Маккейн» зашел в залив Петра Великого.

«Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», - констатировал Фомин.

Он рекомендовал не строить диалог с российской стороной с позиции силы, как говорила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», - предупредил Фомин.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва всегда считает, что наиболее сложные проблемы нужно решать посредством переговоров.

Незадолго до этого начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов сообщил об усилении антироссийской направленности мероприятий подготовки войск НАТО и провокационной деятельности альянса у российских границ. По его словам, в большей степени в это вовлечены внеблоковые страны.

Герасимов указал на существенный рост военных бюджетов стран альянса, а также дальнейшее наращивание их военного потенциала. Как отметил замминистра, это существенно влияет на баланс сил, предоставляя одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений.

В начале прошлого месяца НАТО обнародовала стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором Россию снова обвинили в «агрессивной политике».

Как убеждены в альянсе, Москва нацелена на политическое, экономическое и военное превосходство над бывшими советскими республиками. Кроме того, как полагает военный блок, российская сторона продолжает подрывать их суверенитет и территориальную целостность.

Кристина Сизова