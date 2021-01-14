"Дружественный визит": на торговое судно РФ высадились силы НАТО

Спецназ НАТО высадился на российское судно в Средиземном море
На российское торговое судно с вертолета высадился греческий спецназ, который относится к силам НАТО. И хотя греческая сторона заверила, что это был "дружественный визит", российский эксперт предположил, что в данном случае могли иметь место неправомерные действия. В последнее время в России довольно часто говорят об усилении антироссийской направленности мероприятий подготовки войск НАТО.
Спецназ греческих ВМС, входящих в НАТО, высадился на торговое судно РФ "Адлер" в Средиземном море, следует из сообщения, размещенного в Facebook операции EUNAVFOR MED IRINI. Солдаты, как указано в посте, прибыли на судно в рамках "дружественного визита".
"Операция IRINI работает с судоходными компаниями, чтобы освободить центральную часть Средиземноморья от незаконной торговли", - указано в посте миссии в Twitter.
На одном из фото в отчете операции спецназовцы запечатлены с флагами Греции и ЕС, а возле них стоят люди с российским флагом.
В качестве основной задачи миссии на ее сайте указан контроль за оружейным эмбарго, который был введен ООН в отношении Ливии. Во главе IRINI стоит контр-адмирал Фабио Агостини, а его заместитель - контр-адмирал французских ВМС Жан-Мишель Мартине. Командующий силами операции - представитель ВМС Греции Теодорос Микропопулос. Штаб-квартира IRINI расположена в Риме.
Как сказал телеканалу РЕН ТВ директор Центра политического анализа Павел Данилин, такую высадку сил НАТО на российский корабль могут расценить и как рядовую операцию или как «беспредел». «Если это происходило в территориальных водах Греции, если при этом соблюдались правила морского закона, то они имели право это сделать. Если нет, то, соответственно, не имели», - констатировал эксперт.
В конце прошлого года замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью «Российской газете» указал на увеличившуюся активность авиации и ВМС НАТО вблизи российских границ. Он предупредил, что это может стать причиной серьезных инцидентов.
Он напомнил, что за день до празднования 75-летия Победы в Баренцевом море прошли учения отряда боевых кораблей объединенных ВМС альянса. В августе и сентябре, по его словам, было зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В в непосредственной близости от российской границы. В середине октября эсминец британских ВМС Dragon прошел через российское территориальное море в районе мыса Херсонес. Более месяца спустя, 24 ноября, американский эсминец «Джон Маккейн» зашел в залив Петра Великого.
«Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», - констатировал Фомин.
Он рекомендовал не строить диалог с российской стороной с позиции силы, как говорила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», - предупредил Фомин.
Незадолго до этого начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов сообщил об усилении антироссийской направленности мероприятий подготовки войск НАТО и провокационной деятельности альянса у российских границ. По его словам, в большей степени в это вовлечены внеблоковые страны.
Герасимов указал на существенный рост военных бюджетов стран альянса, а также дальнейшее наращивание их военного потенциала. Как отметил замминистра, это существенно влияет на баланс сил, предоставляя одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений.
В начале прошлого месяца НАТО обнародовала стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором Россию снова обвинили в «агрессивной политике».
Как убеждены в альянсе, Москва нацелена на политическое, экономическое и военное превосходство над бывшими советскими республиками. Кроме того, как полагает военный блок, российская сторона продолжает подрывать их суверенитет и территориальную целостность.
Кристина Сизова