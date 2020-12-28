Первый серийный Су-57 испытают

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, который получили Воздушно-космические силы (ВКС) России, испытают в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, самолет уже прибыл в ГЛИЦ. «В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре», — сказал источник.

По данным ТАСС, первый серийный Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.