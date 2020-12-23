Патрушев обсудил с вице-премьером Катара сотрудничество по линии спецслужб, подготовку к ЧМ-2022 по футболу

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество по линии специальных служб, проведение в Катаре в 2022 году Чемпионата мира по футболу обсудили на встрече в Москве во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и вице-премьер, глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Отдельное внимание уделено сотрудничеству по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также обмену опытом по обеспечению безопасности в ходе проведения крупных спортивных мероприятий в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.