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Интерфакс-АВН

Патрушев обсудил с вице-премьером Катара сотрудничество по линии спецслужб, подготовку к ЧМ-2022 по футболу

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество по линии специальных служб, проведение в Катаре в 2022 году Чемпионата мира по футболу обсудили на встрече в Москве во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и вице-премьер, глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Отдельное внимание уделено сотрудничеству по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также обмену опытом по обеспечению безопасности в ходе проведения крупных спортивных мероприятий в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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